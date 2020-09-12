أبو زيد : المطلوب توجيه البوصلة نحو الفاسدين الحقيقيين

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علّق مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية أمل أبو زيد على مشهد التظاهرة على طريق القصر الجمهوري فأطلق سلسلة تغريدات جاء فيها " كلنا مع حق التظاهر والتعبير الديموقراطي عن الرأي ولكن ما يجري على طريق القصر الجمهوري من شتائم بحق رئيس الجمهورية ومن استفزاز لعناصر الجيش ورشقه بالحجارة وبالعصي يخرج عن الأصول".

وأضاف "لم نحبّذ يوماً رؤية شارع مقابل شارع،ولكن على البعض أن يعلم أن هناك شعباً مؤيداً لرئيس الجمهورية ويرى فيه رمزاً للنضال والتحرّر والاصلاح ومحاربة الفساد ويرفض استهدافه وتوجيه الاهانات له ومحاولة تحميله جوراً المسؤولية عن كل شاردة وواردة منذ ٣٠ عاماً لغاية اليوم".

وختم " المطلوب التعقّل وتوجيه البوصلة نحو الفاسدين الحقيقيين واحترام مسيرة من دافع عن سيادة لبنان والكفّ عن أوهام تحدّي العهد ومحاولة إستضعافه لأنه ليس ضعيفاً ولن يسقط".