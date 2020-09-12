هل تنحسر درجات الحرارة؟

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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الأحد غائماً جزئياً، إلى غائم أحيانا مع انخفاض إضافي وبسيط بدرجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية مع ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:

الحال العامة: طقس صيفي معتاد ورطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الثلاثاء حيث يتحول إلى حار نسبيا.

المعدل الوسطي المعتاد لدرجات الحرارة لشهر أيلول على الساحل: من 24 الى 32 درجة مئوية في الظل.

الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية واستقرارها على الساحل. يتكون الضباب على المرتفعات كما يحتمل تساقط بعض الامطار بخاصة في الداخل خلال الفترة الصباحية.