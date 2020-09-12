الشرق الأوسط... البديل الفرنسي عن شمال إفريقيا (بقلم د. جيرار ديب)

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خرجت فرنسا من منطقة الشرق الأوسط، أو الشرق الأدنى كما يحلو للدوائر الفرنسية تسميتها، بعد حرب ١٩٥٦، أي العدوان الثلاثي على مصر. منذ تلك الفترة إلى اليوم، وفرنسا تسعى للعودة إلى المنطقة، حيث حاولت بعد الثورة السورية ٢٠١١، وضع قدم لها في الشمال السوري، قبل أن يحسم النظام السوري سيطرته بالكامل، فكانت وجهتها اللاحقة لبنان.

تعتبر فرنسا، أنّ الوقت مؤاتٍ تمامًا، لتحقيق حلمها بعد أن قرأت التراجع للسياسة الأميركية في المنطقة. هذا التراجع، الذي دفع باللاعب الروسي إلى الدخول بقوة على سوريا ٢٠١٥، مستعيدًا حضور الإتحاد السوفياتي، بعد غياب ٣٠ عامًا. كما وإنّ الإقتصاد الصيني بات يشكل قوة رئيسية في الإقتصاد العالمي، وأخذ ينافس جديًا الإقتصاد الأميركي، لا بل بدأ بزعزعة أركان أسسه الليبرالي. كما ولمست فرنسا، تراجع النفوذ الأميركي على أوروبا، فرفض ألمانيا الإنصياع للإملاءات الأميركية، دليل واضح، خصوصًا في ملف الطاقة، واتفاق السيل الشمالي مع غازبوم عملاق الغاز الروسي. حتى تركيا، أخذت بالتمرّد على حليفها الأميركي، منذ محاولة الإنقلاب الفاشلة التي شهدتها عام ٢٠١٦.

كلّ هذا شكلّ عند الإستراتيجيين الفرنسيين تساؤلًا: إذا كان الآخرون يتسابقون في معارك الاقتصاد والنفوذ، فلمَ لا تقدم فرنسا على الدخول في المنافسة أيضًا؟ لا سيما وأنهم بدأوا يستشعرون خطر الخسارة في مالي بعد الإنقلاب الأخير!

اعتبرت جريدة لوفيغارو الفرنسية: انقلاب مالي باغت فرنسا، حيث ستضطر إلى إعادة النظر في استراتيجيتها، وقد يكون لبنان هو نقطة الإرتكاز البديلة في سياساتها المستقبلية.

تعتبر مالي إحدى الدول الغنية من حيث الثروات الطبيعية، وهذه الأهمية الجيوبوليتيكية هي التي زادت من حدّة تنافس القوى الغربية على المنطقة. إذ تعتبرها فرنسا، منطقة نفوذ حيوية، باعتبارها مستعمرة سابقة لها. هذا، بالإضافة الى موقعها الإستراتيجي، فهي تحاذي العديد من الدول الغنية بالثروات المعدنية، كالجزائر وموريتانيا والنيجر على سبيل المثال.

انتكاسات كثيرة مُنيت بها فرنسا في الساحل الإفريقي، كازدياد أعمال الإرهاب من قبل جماعات متطرفة، وفقدان السيطرة على مثلث مالي-النيجر-بوركينافاسو. فانقلاب مالي، قد زاد في أعداد الضحايا من الجنود الفرنسيين هناك. إنّ تعثّر السياسات الفرنسية في الساحل الإفريقي، دفع بدول المنطقة للتفتيش عن استراتيجيات بديلة عن خيارات فرنسا الفاشلة. لذا، عملت فرنسا على تضخيم ما يحدث هناك، كي تشرعن التدخل وتسمح لقواتها بالبقاء فيها، والمحافظة على مالي كمستعمرة لها، في ظلّ التدخل الدولي الذي بات يؤرق سياسة فرنسا الخارجية، ويدفعها لإعادة النظر في تدخلها في مناطق أخرى لا سيما شرقي البحر المتوسط.

تتزاحم التدخلات الدولية في القارة السوداء، ما بات يقلّل من حظوظ التنافس الفرنسي. الأمر الذي حثّ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، المتأثر بفلسفة ملهمه الفيلسوف بول ريكور، على تطبيق فكرته التي ترتكز على أنّ حلّ أي مشكلة كبيرة، ينطلق من التأسيس لشيءٍ جديدٍ، ولبنان هو الجديد.

لبنان، بالنسبة للدبلوماسية الفرنسية ليس مشروعًا عابرًا، بل هو في صلب السياسة الخارجية الفرنسية. فزيارة الرئيس ماكرون بهذه السرعة، بعد كارثة المرفأ في ٤آب، كانت البديل لترسيخ الوجود الفرنسي، وليست بدافعٍ إنسانيٍ فقط.

يمثّل الرئيس ميشال عون تاريخيًا الخطّ الفرنسي، كيف لا، وهو كان قد شكّل الخطّ الوسطي في مرحلة الثمانينات، بعدما كانت القوات تمثّل الخيار الأميركي، والمسيحيون الموالون لسوريا، الخطّ العربي. لذا، يجد القارئ في التطورات الأخيرة، أنّ الرئيس ماكرون تعامل مع الرئيس عون بالكثير من الرسميات، بينما تعامل مع الآخرين، حزب الله تحديدًا، بأنّه فريق من الأفرقاء اللبنانيين؛ تمامًا عكس السياسة الأميركية التي تعتبر، حزب الله، المهيمن الرئيسي على سياسة البلد، لذا تطال عقوباتها الإقتصادية، لبنان الشعبي والرسمي. وإنّ فرض العقوبات الإقتصادية من قبل الخزانة الأميركية على وزيرين هو بداية لعقوبات قد تطال سياسيين آخرين.

لن نقول إنّ خيار فرنسا في لبنان معبّد طريقه، بل على العكس، سيُصدم بالكثير من العرقلات، أبرزها الأميركية، والتركية، وبالطبع الإيرانية، وعلى ما يبدو الإيطالية أيضًا. إنّ كارثة المرفأ، بغض النظر عن الفاعل، أعادت فعلًا خلط الأوراق من جديد.

تتحصّن السياسة الفرنسية بدعم شبه مطلق من الإتحاد الأوروبي، الذي لم يتوان عن اعتبار تحركات تركيا في الشرق الأوسط قد تجاوزت كافة الخطوط الحمراء؛ فبدأت فعليًا تلوّح بفرض العقوبات عليها، علّها في ذلك، تفرمل تدخل تركيا في لبنان من البوابة الطرابلسية، بشخص بهاء الدين الحريري.

أتى اختيار، مصطفى أديب، كإسم وشوشت به فرنسا في آذان الأفرقاء اللبنانيين، لتقفل الباب على كلّ طامح في اللعب في السياسة اللبنانية من بوابة رئاسة الحكومة. كما وطالبت إيران، الطلب من حزب الله لتقديم كافة التسهيلات لتشكيل الحكومة. لذا سارعالرئيس الفرنسي لزيارة العراق، وتوقيع اتفاقيات ثنائية بين البلدين، خصوصًا على الصعيد العسكري، لطمأنة إيران من خطر الوجود الأميركي هناك.

مسار الرئيس ماكرون، لن يكون سهلًا، فهو يسير في حقل ألغامٍ محليٍ وإقليميٍ، وأي خطوة ناقصة قد تؤدي الى انفجار لغم فيه، يعرقل كلّ ما يبنيه. بالطبع، سينتظر اللبنانيون طويلًا كي تتبلور نتائج السياسة الفرنسية، التي تعمل على استقرار البلد، وحثّ مسؤوليه على المبادرة للإصلاح، وبعدها الإفراج عن أموال "سادر". هذا، ما تطمح إليه فرنسا في رؤيتها المستقبلية، كي تهيئ الفرنسة لشركة توتال، التنقيب عن الغاز في مياه لبنان الإقليمية، وبعدها ستقوم ببناء خط أنابيب الغاز وصولًا إلى العمق الأوروبي. ففي هذه الخطوة، تضرب عصافير عدة في حجر واحد؛ أولًا، تستفيد هي من الغاز الطبيعي، ما يريح ميزانيتها المكلفة للطاقة. ثانيًا، تفرمل طموح تركيا في الشرق الأوسط، وتحدّ من احتكار شركة غازبروم الروسية، المنافسة لشركة توتال الفرنسية. أمّا ثالثًا، فتعطي الحظوظ للرئيس ماكرون لولاية ثانية في رئاسة فرنسا.

أمام كل التكتيك الفرنسي للسيطرة على لبنان، واعتباره البديل عن ما قد تخسره فرنسا في الساحل الأفريقي، وفي ظلّ التحركات الدولية والإقليمية في لبنان والشرق، سيعيش لبنان مرحلة مخاض عسيرة قبل الولادة، وفي حال تعثّر الولادة، ستكون كافة الخيارات مفتوحة، والحرب واحدة منها.