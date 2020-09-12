living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حقيبة المال للشيعة... وإلا؟! (بقلم الوزير السابق كابي ليّون)

12
SEPTEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

رئيس حركة أمل الأستاذ نبيه بري يريد وزارة المال للشيعة وإلا... وقال "راجعو محاضر الطائف". وسبقه نائب من كتلته قائلًا "هذا عرف أرسيناه منذ مدة"...

بحثنا عن محاضر الطائف فوجدناها محبوسةً عند سلف رئيس مجلس النواب، لا يفرج لنا عنها، كما لم يفرج عنها عند "التسلم والتسليم" منذ ثمانية وعشرين عاما، ولا الخلف سأل!
ثم تنبّهنا، اننا محكومون بدستور (هل من يذكر؟) وليس بمحاضر اجتماعات عقدت ذات مرة خارج لبنان، في ظروف لا مجال هنا لتوصيفها.
ليس في الدستور ما يشير الى حصرية أي حقيبة وزارية بأي طائفة، لا بل على العكس تماماً. فالمادة ٩٥ تنص على تمثيل "الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة" (قبل التحول الى الدولة العلمانية المسماة مدنية، التي نصبو إليها). كيف للعدالة أن تتحقق متى صحّ حرمان الطوائف كافة، سوى الشيعية، من حقيبة المال على مر الحكومات؟
أما بشأن "العرف" فالكلمة مصدرها فعل "عرف". والمعروف والمعلوم والثابت الذي لا يحتمل الرأي والنقاش، أن بعد الطائف تعاقب على تولي وزارة المال عشرة وزراء من غير الشيعة، إضافة الى علي حسن خليل وحالياً غازي وزنة. فمن اين جاء هذا العرف غير المعروف الأصل والفصل؟ "عرفاً أرسيناه" قال أحد النواب! فما رأيه لو أحبت الطائفة الأرثوذكسية مثلا "إرساء عرف" بتولي حقيبة وزارية محددة على الدوام، وهي الطائفة الرابعة عددياً؟
يتحدثون عن توقيع رابع أو ثالث، على اعتبار أن المراسيم توقّع من رئيس الجمهورية (الماروني) ورئيس الحكومة (السني) والوزير المعني، إضافة إلى وزير المال متى كان المرسوم يشمل تسديد مبلغ من المال العام. هل يريدوننا أن نفهم أن في الأمر مثالثة؟ وأين الطائف من ذلك؟ وقد غاب عن كثيرين أن المرسوم قد يصدر دون توقيع رئيس الجمهورية، بعد انقضاء خمسة عشر يوما... وليس مستحيلًا إذاً أن نرى مراسيم خالية من توقيع لمسيحي!
رب قائلٍ إن الظرف حرج والأزمات خطيرة والوقت لتأليف حكومة قادرة... صحيح ولا بأس أن يكون وزير المال العتيد شيعيًا، لكن الخطير أن يصير استغلال الظرف والأزمات لإرساء أعراف محطمة للدستور والمنطق والميثاق، تعيدنا خطوات إلى الوراء على طريق الدولة الحديثة المرتجاة، الخالية من الفساد والزبائنية والتخلف.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout