نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

أعلنت وزارة الصحة العامة استكمال نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 10/9/2020 إضافة إلى الدفعة الأولى من نتائج فحوص لرحلات وصلت إلى بيروت بتاريخ 11/9/2020؛ وأظهرت النتائج وجود (10) حالات إيجابية.
وجاءت نتائج 10/9/2020 كالاتي:
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة دمشق : شركة RB رقم 183 (جميعها سلبية)
رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (أربع حالات إيجابية)
رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (حالة واحدة إيجابية)
رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان)
وجاءت نتائج 11/9/2020 كالاتي:
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية)
رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 576 (جميعها سلبية)