نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

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أعلنت وزارة الصحة العامة استكمال نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 10/9/2020 إضافة إلى الدفعة الأولى من نتائج فحوص لرحلات وصلت إلى بيروت بتاريخ 11/9/2020؛ وأظهرت النتائج وجود (10) حالات إيجابية.



وجاءت نتائج 10/9/2020 كالاتي:



رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة دمشق : شركة RB رقم 183 (جميعها سلبية)

رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (أربع حالات إيجابية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان)



وجاءت نتائج 11/9/2020 كالاتي:



رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 576 (جميعها سلبية)