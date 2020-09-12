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توضيح من مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية حول توقيع الرئيس عون مرسوم اعفاء السيد بدري ضاهر

12
SEPTEMBER
2020
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صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي: 

         "توضيحا لموقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من مسألة اعفاء المدير العام للجمارك السيد بدري ضاهر من مهام وظيفته ووضعه تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء، ومنعا لأي تفسيرات لا تنطبق مع الواقع، يهم مكتب الاعلام التأكيد على ما يلي: 

         أولا: لم يرفض رئيس الجمهورية توقيع مرسوم اعفاء السيد ضاهر، لكنه طلب، عملا بمبدأ المساواة، اصدار جميع المراسيم المتعلقة بالموظفين المعنيين بقرار مجلس الوزراء تاريخ 10/8/2020 المتضمن "الموافقة على وضع جميع الموظفين من الفئة الأولى والذين تقرر او سيتقرر توقيفهم، بتصرف رئيس مجلس الوزراء، مع اعفائهم من مهام وظائفهم الخ..."

         ثانيا: ان الموظفين الموقوفين عدليا، منقطعون حكما عن القيام بوظائفهم بموجب القوانين والأنظمة المرعية الاجراء ولا يمكن بالتالي تكليفهم بمهام جديدة. 

         ثالثا: ثمة موظفين، غير السيد ضاهر، ينتمون الى الفئتين الأولى والثانية موقوفين عدليا لم يتخذ في شأنهم أي تدبير اداري بعد، الامر الذي يفرض ان يُطبّق الأجراء المطلوب تطبيقه على السيد ضاهر، على الجميع من دون استثناء عملا بمبدأ المساواة." 

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