living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لقاء نقابي في طرابلس: لإقرار مشروع الإعفاء من الميكانيك

12
SEPTEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 عقد عضو مجلس اتحاد النقل البري شادي السيد، لقاء موسعا مع أركان النقل البري في الشمال ورؤساء عدد من النقابات المنضوية في اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال.

وشدد السيد على أن "الحكومة المقالة معنية اليوم بتبيان حقيقة الأمور والتزام ما قررته مجتمعة برئاسة الرئيس العماد ميشال عون، لجهة إعفاء المواطنين من رسوم المعاينة والميكانيك". ولفت إلى أن "التناقض في قرارات وزير الداخلية لجهة مواقيت الدفع خلافا لما اقترحه من توجهات أقرتها الحكومة مجتمعة، أثار البلبة من جهة وأساء إلى كل اللبنانيين من جهة أخرى، لذا ندعو حكومة الرئيس حسان دياب إلى تبيان موقفها وشرح هذا التلاعب بالناس في هذا الوقت العصيب".

وأشار إلى أن المجتمعين "التقوا على تأييد مطلب عدم الدفع والامتناع كليا عن ذلك ومطالبة الحكومة المقبلة بتبني الإعفاء، وعلى أن يسارع المجلس النيابي إلى إقراره ليصبح ساري المفعول وقابلا للتنفيذ".

وأكد "متابعة مضمون اللقاء والتوصيات والتفاعل وفق المقتضى مع متطلبات العمل لإقرار الإعفاء ولنا الأربعاء كلام آخر". 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout