لن نخسر الحلم في ملحمة اليوم (مصطفى أبو عيد)

A + A -

اهي هجمة لكسر آخر معاقل التحرر؟ ام هو الخوف من المقصلة التي اضحت واضحة فوق رقاب امراء الترويكا؟

فإما رؤوسكم جميعا، واما رأس ميشال عون...

اضحينا نعلم علم اليقين ان وطنا كلبنان، لا يمكن ان يتحمل احدكما... عملاء الامس واليوم والغد، او ميشال عون المتمرد على جميع القرارت التي تمس بسيادة واستقلال وحرية اراضيه...

نعم...

اضحينا نعلم ان خيارنا هو اما ان نكون زبائن في شركة، او مواطنين في دولة القانون...

ولكننا، شعب لبنان العظيم، اخترنا الدولة على المزرعة... اخترنا الدولة على الشركة... واخترنا ان نكون مواطنين في لبنان القوي، لا زبائن في مزرعة الترويكا...

التاريخ يعيد نفسه...

قالها العماد عون في ال١٩٨٩، ان القوة التي تستعملونها ضده، ما هي الا طابة اذا اصابته سترتد عليكم، وآخر الامثلة، الضربة الموجعة في المرفأ، التي اردتم ان تردوه بها، فأرديتم انفسكم...

هاجمتم بعبدا في ال١٩٩٠، مع الدولة السورية، والقرار الدولي والغطاء الجوي الاسرائيلي وميليشياتكم، اما اليوم، فلا دولة سورية لتمدكم بالسلاح والعتاد وتحارب امامكم، ولا القرار الدولي معكم، فنهايتكم اصبحت قريبة...

ايها العونيون... يا شعب لبنان العظيم...

انتم مدعوون يوم السبت ١٢ ايلول الى احد الخيارين:

اما القتال الى جانب الرئيس العماد ميشال عون واكمال مسيرة التحرير والتحرر التي توقفت في ١٣ تشرين الاول ١٩٩٠ بالانتقال الى الدولة المدنية...

او الدفاع عن الطائف وشد العصبيات المذهبية وحماية كونتونات امراء الحرب الاهلية والدفاع عن اموال سرقوها طيلة ٣٠ عاما، وتنفيذ مشاريع التوطين التي تخدم مصالحهم ومصالح اسيادهم الاقليمية والدولية...

فاليوم السبت ١٢ ايلول، لنجعله ملحمة وطنية بتغيير شعار ١٣ تشرين من خسارة بلا ندم وذل الرابحين... الى الفوز في بناء لبنان القوي الذي يجسد تطلعات القائد العظيم... فبسواعد شرفاء شعب لبنان العظيم...

لن نخسر الحلم...

عاش لبنان، عاش فخامة الرئيس العماد ميشال عون...