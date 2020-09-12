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جمعيّة عدل ورحمة: الصحة النفسيّة "اولوية"!

12
SEPTEMBER
2020
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افتتحت جمعيّة عدل ورحمة في مركزها في رومية ( على مدخل السجن الكبير) صالة مخصصّة لاطفال وأولاد السجناء، ( قبل دخولهم الى داخل السجن، حيث يتم اللقاء مع اقربائهم)، وأولاد الذين يتابعون " العلاج بالبدائل " ( الحد من الارتهان للمخدِّرات )، بهدف العناية " بالصحة النفسيّة"، من خلال أخصائيين ووسائل ترفيهية وتثقيفية متنوعة ، من اجل مرافقة هؤلاء الأولاد الذين يتعرضون " للوصمة"، والتفاعلات والتأثيرات السلبية بسبب حجز حرية آبائهم واخوتهم الأحداث ، كما لفقدانهم الرعاية الأبوية.
تم تجهيز الصالة من قبل مؤسسة ARCS الايطالية ضمن مشروع DROIT الموقّع مع جمعيّة عدل ورحمة، لمدة سنتين.
أفاكيان
تحدثت مديرة البرامج المعالجة النفسيّة أليس أفاكيان ومما قالته:" تحتوي الصالة على كتب وافلام وألعاب تثقيفية وتلفزيون وغيرها، ممّا يسهم في تخفيف الضغط النفسي، كما من خلال المرافقة والاصغاء والدعم النفسي، لتخطي بعض الصعوبات والتعقيدات التي تراكمت لعدة اسباب.
بعقليني
رأى رئيس الجمعيّة الأب نجيب بعقليني الحاجة الملحّة للعناية الصحيّة، لاسيّما ما تتعرض له البلاد من تداعيات نكبة بيروت، بسبب زلزال المرفأ، وتردي الأوضاع الاقتصاديّة والمعيشية، التي تنذر بالانهيار الكامل، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والصحية والنفسيّة، التي تهدد أمان واستقرار حياة الناس، ومنهم الأولاد والأطفال، الحلقة الحساسة والأضعف، ممّا يؤثر سلبًا على حياتهم اليومية والمستقبلية.
وشدد على الأسراع في ايجاد بعض الحلول المناسبة والسريعة للأزمات الاجتماعية والاقتصاديّة المتراكمة التي شوهت سمعة وهوية البلاد.
أخيرًا شكر الأب بعقليني مؤسسة ARCS لدعمها المهمشين والسجناء وعائلاتهم، كما كلّ الاشخاص الذين قرروا " الحدّ للارتهان للمخدرات".

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