INFO CAPITAL. Le groupe chinois poursuit en justice Nizar Dalloul, beau-frère de l’ex-Premier ministre libanais. Et c’est à Paris que cette bataille judiciaire va se jouer.

La scène se déroule boulevard Suchet, dans le très chic XVIe arrondissement de Paris, à la lisière du bois de Boulogne. Le 29 janvier 2014, un huissier rentre dans un immeuble, se présente au gardien, et lui demande si un certain Nizar Dalloul habite bien ici. Le gardien confirme, mais précise que ce monsieur est absent. Qu’à cela ne tienne, notre huissier remet une assignation, et s’en va satisfait. Il vient de trouver une nouvelle preuve que Nizar Dalloul réside bien en France...

L’homme en question n’est autre qu’un magnat libanais des télécoms. Nizar Dalloul a fait fortune au pays du cèdre : avec son frère Ali, il a été le principal actionnaire du réseau LibanCell (devenu aujourd'hui Touch), qui a été saisi par l’Etat en 2004 contre 150 millions de dollars d'indemnités. Il est ensuite est parti à l’assaut de l’Afrique: au Liberia en 2004, à la Sierra Leone en 2005, en Gambie et en Côte d’Ivoire en 2007. Toutefois, la construction de ce petit empire, baptisé Comium, coûte cher : en 2011, les dettes de Nizar Dalloul étaient chiffrées par Jeune afrique à plus de 300 millions d’euros. Surtout, il n’a tout simplement pas payé son principal fournisseur, Huawei, qui a fourni les réseaux mobiles au Liberia, en Sierra Leone et en Côte d’Ivoire, et lui réclame aujourd’hui 35 millions de dollars.

Et c’est en France que l’équipementier chinois espère boucler ce contentieux qui dure depuis 2011. Le 13 mai dernier, la Cour de cassation a estimé que la justice française était bien compétente, au grand soulagement de Huawei qui avait lancé une procédure devant le tribunal de commerce de Paris en 2014. Nizar Dalloul espérait, quant à lui, que le procès se déroule au Liban, où il dispose de solides connexions politiques. Son père, Mohsen Dalloul, a été le ministre de la Défense de l’ancien Premier ministre Rafic Hariri, assassiné en 2005. Nizar a pour sa part épousé la fille de Rafic, devenant par là même beau-frère de Saad Hariri, Premier ministre du Liban jusqu’à janvier dernier. Il a même été candidat aux élections législatives de mai 2018 sous les couleurs de Futur, le parti de Saad Hariri.

Le groupe chinois essaie donc de récupérer son argent depuis neuf ans, mais la tâche s’avère difficile. En effet, Huawei a signé ses contrats avec Comium Services Ltd, rebaptisée depuis C-Mobile Services Ltd, une structure immatriculée aux îles Vierges britanniques, paradis fiscal où Nizar Dalloul a créé au moins cinq autres sociétés. L’équipementier télécoms a bien engagé auprès de la justice locale une procédure, mais elle était toujours en cours il y a un an. Il a aussi envisagé d’attaquer la holding de tête du groupe de Nizar Dalloul, Comium Group Holding Ltd, mais celle-ci est immatriculée à Jersey, un autre paradis fiscal… C’est finalement par le biais d’une garantie personnelle donnée en 2011 par le magnat libanais que Huawei espère avoir trouvé la porte de sortie judiciaire.

D’où l’importance de démontrer qu’il résidait bien en France. D’autres éléments de preuve sont venus étayer sa domiciliation parisienne: son site Web personnel et son compte Instagram, sa mission d’ambassadeur des Comores auprès de l’Unesco de 2010 à 2012, organisme basé à Paris. Notre homme a bien admis avoir résidé à Paris jusqu’en 2010, mais vivre depuis au Liban. A l’appui, il a fourni son passeport, qui montre qu’il passe les trois quarts de son temps dans son pays natal. Il fournit aussi deux attestations des autorités libanaises, qui stipulent qu’il habite au sud de Beyrouth, dans un immeuble au bord de la mer anciennement occupé par Rafic Hariri. Il fournit enfin l’attestation de scolarité de ses filles dans une école américaine de Beyrouth.

Face à cela, le tribunal de commerce a donc admis que Nizar Dalloul “réside principalement” à Beyrouth, mais qu’il avait un domicile “apparent” à Paris, et que Huawei a donc pu considérer de bonne foi que qu’il était résident français. Nizar Dalloul a fait appel, puis s’est pourvu en cassation, mais en vain. La procédure devant le tribunal de commerce de Paris, qui avait été suspendue par les différents recours déposés par l’homme d’affaires libanais, va donc pouvoir reprendre.

Pour évaluer la bonne foi des protagonistes, les juges pourraient s’intéresser aux affaires passées de Nizar Dalloul. Au Liberia, le régulateur des télécoms avait menacé de lui retirer sa licence s’il ne payait pas ses dettes vis-à-vis du gouvernement. Nizar Dalloul a alors préféré revendre son réseau. En Côte d’Ivoire, où il opèrait sous marque Koz, il s’est vu retirer sa licence en 2016, car il n'avait pas payé 17 milliards de francs CFA (26 millions d'euros) de taxes et redevances.

Contactés, Huawei et Nizar Dalloul n’ont pas souhaité répondre aux questions de Capital.