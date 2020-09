عناوين الصحف ليوم السبت 12 أيلول 2020

A + A -

البناء: ترامب يعلن عن نجاحه مع السعوديّة بتحرير الوديعة الثانية في مسار التطبيع… البحرين

أديب إلى بعبدا في زيارة ما قبل التشكيل لحسم الحجم وتوزيع الحقائب قبل الأسماء/ حردان لزاسبيكين في لقاء وداعيّ: سقطت الأحاديّة في العالم... وروسيا صنعت التوازن



نداء الوطن: تظاهرة "قمصان سود" أمام القصر الجمهوري اليوم

تشكيلة أديب إلى بعبدا "بتمشوا أو بمشي"!





اللواء: محاولات ليلية مكثفة لإنتشال التشكيلة من «براثن العقد»

عون وباسيل يحرران الرئيس المكلف ويبتعدان .. وبري ينتظر مبادرة لاحتواء «صدمة العقوبات»



الأخبار: تطبيع آل خليفة: بالنيابة عن ابن سلمان

بري: لن نشارك من دون «المالية»

«فكرة» إلغاء الدعم عن الدواء: الانهيار الصحي القادم!





النهار: ساعات مصيرية للحكومة وبري يتمسك بالمال "ميثاقيا"



الجمهورية: العقوبات: دفعة ثانية من كل الطوائف



the daily star: More explosive materials found at port after blast



l'orient le jour: Le Liban désormais devant une alternative : respecter les délais ou risquer d’être isolé