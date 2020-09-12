أسرار الصحف ليوم السبت 12 أيلول 2020

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مسؤول أمني سابق إن المعركة الرئاسية فتحت باكراً في لبنان وإن ما نشهده من أحداث كبرى بمبررات وتفسيرات كثيرة يظهر التمعّن فيها انها محاولة لإضعاف حظوظ أو شطب مرشح من السباق الرئاسي وتوقع أن تكون العقوبات الأميركيّة والأحداث الأمنيّة ستكون الأسلحة الرئيسيّة في هذه المعركة.



كواليس

دعا وزير خارجية عربي سابق لرؤية المنطقة تنقسم إلى شمال تتنافس عليه روسيا وتركيا وإيران وفرنسا وجنوب تديره أميركا ويذهب للتطبيع مع «إسرائيل»، معتبراً أن الجامعة العربية لم تعد حاجة دولية ولا عربية وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة، متوقعاً إعلان حلف أمني اقتصادي في كل من الجنوب والشمال.

نداء الوطن: خفايا

عُلم أنّ الثنائي الشيعي قرر عدم التدخل في عمل الرئيس المكلف وتركه حتى ينجز تشكيلته ليبني على الشيء مقتضاه.

نقلت أوساط مطلعة أنّ عباس ابراهيم سمع في باريس إصرار الفرنسيين على المداورة في الوزارات باعتبارها وسيلة تعزز الشفافية في العمل الحكومي.

يؤكد سفير دولة كبرى سيعتمد قريباً في لبنان أنه سيتّبع "سياسة وسطية" تماشياً مع توجيهات دولته بالبقاء على مسافة قريبة من كل الأفرقاء.

اللواء: أسرار

همس

نُقل عن دبلوماسي لبناني في عاصمة أوروبية أن لا بديل عن الطبقة السياسية إلا الإمتثال في نهاية المطاف إلى مبادرة ماكرون، الوحيدة اليوم..



غمز

يسعى موظفون سابقون من خارج الطاقم السياسي، إلى تلميع صورهم وحضورهم، علَّ وعسى، يهبط الحظ عليهم، في الوزارة.



لغز

يحيط تكتم شديد بنتائج مهمة رسمية، وبموقف الجهات الفاعلة من نتائجها السلبية!