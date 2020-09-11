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اصدر رئيس نقابة مربي الأبقار الحلوب في لبنان المهندس خير الجراح بيانا جاء فيه: "أن نقابة مربي الأبقار الحلوب في لبنان وبعد الاجتماعات التي عقدتها مع المربين وممثلي التعاونيات والتجمعات من جميع المناطق اللبنانية تستنكر أشد الاستنكار وتشجب القرار المشترك الصادر عن وزارتي الاقتصاد والزراعة والقاضي بتسعير سعر ليتر الحليب الواحد ب /1,700/ ل.ل.





اذ ان هذه التسعيرة لا تمت الى الواقع بصلة خصوصا وان كلفة انتاج الكلغ الواحد من الحليب هو /3,050ل.ل. مع وجود بعض انواع العلف المدعوم (ذره وصويا وشعير فقط) علما أن معظم مربي الأبقار لم يستلموا لغاية تاريخه اعلاف مدعومة وان هذه الكلفة لا تتضمن كلفة استبدال القطيع التي تمثل نسبة 1,5/% واحد ونصف بالمائة من عدد القطيع شهريا، مع الأخذ بعين الاعتبار سعر صرف الدولار في السوق الموازي وعليه وبما أن القرار المشترك موضوع هذا البيان قد صدر دون التشاور مع نقابة الأبقار الحلوب في لبنان فإن هذا القرار لا يلزمنا ونحن غير ملزمين بأية تسعير لغاية تاريخه".