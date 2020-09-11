حالة وفاة جديدة بكورونا في هذه المنطقة!

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اعلنت خلية الازمة في برقايل في تقريرها اليومي شفاء اثني عشرة حالة من فيروس الكورونا. و اشارت الى ان بعض افراد الخلية عملوا على الاهتمام بوقاية بالمصلين في بعض مساجد برقايل أثناء تأديتهم صلاة الجمعة .





واشارت الى وفاة الحاج علي الاسمر بسبب اصابته بفيروس الكورونا الذي تم دفنه وفق الشروط الوقائية .

و املت خلية الازمة من المخالطين الذين لم يتم التبليغ عنهم ومن يتحسسون عوارض المرض المبادرة الى الاتصال بالارقام : ( الاعلامي موسى موسى 03698979-) ( الشيخ عياش احمد 70870742- ) ( ممثل البلدية الاستاذ خالد موسى 03322387 )ونحن سنقوم بخدمتهم فورا

وتمنت على الاهل في برقايل والجوار الاستمرار بالتقيد الدائم بمبادئ الوقاية (كمامة، غسل يدين، احترام مسافة مترين تباعد)، ومن المحجورين عموما الالتزام بمدة الأربعة عشر يوما من الحجر حتى وإن جاءت النتائج سلبية"، كما أملت من اصحاب المؤسسات والمصالح في برقايل بتطبيق التبعاد الاجتماعي واستخدام الكمامات .