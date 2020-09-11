منسق التيار الوطني الحر في فرنسا يستنكر التشويش السخيف الذي حصل في المقرات الرسمية الدبلوماسية في فرنسا

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استنكر منسق التيار الوطني الحر في فرنسا السيد مارك هاشم التشويش السخيف الذي حصل في المقرات الرسمية الدبلوماسية في فرنسا.

واعتبر انه في خضم الاحداث المؤلمة التي يتعرض لها لبنان، طالعنا بعض الموتورين والمستهترين بآلام الناس بعراضات امام مبنى السفارة اللبنانية في باريس وبالتعرض للصورة الرسمية لرمز الدولة فخامة الرئيس العماد ميشال عون وباعتداء سافر على مبنى القنصلية والعاملين فيه.

يهم التيار الوطني في فرنسا ان يؤكد انه يستنكر هذا النوع الرخيص من التعاطي السياسي وان يعلن تضامنه مع ممثلين لبنان في فرنسا سفيراً واعضاء السلك الدبلوماسي ووقوفه الى جانبهم.

واذ يؤكد انه مع حرية التعبير لكنه يرفض هذه الاعمال الميليشاوية التي لا تنم الا عن اخلاق اصحابها. وبدل ان يتعلم هؤلاء الرقي في التعاطي السياسي من خلال وجودهم في بلاد عريقة بالديموقراطية والعمل السلمي والحضاري لنقل ارائهم فها هم يلجأون الى اساليب بائدة لن تثني التيار الوطني الحر في فرنسا وجميع الشرفاء من متابعة مسيرته للعمل على مشاريع منتجة لمساعدة لبنان.