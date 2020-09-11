المؤامرة المنظمة (بقلم كارلوس شماس)

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ما يجري اليوم طبعا ليس وليد ساعته، وبالتأكيد هو من مخلّفات نظام متآكل مهترئ ولد مشوهاً لأنه نتاج سفاح قربى سياسي. إنما ما هو مؤكد، أن ما يجري هو تسلسل لأحداث متلاحقة تشير إلى مؤامرة منظمة هدفها إسقاط لبنان وإبقاؤه رهينة المجتمع الدولي.

- بدأت هذه المؤامرة في العام ٢٠٠٥ حين إغتيل رفيق الحريري، حينها راهن الجميع على خلق فتنة مسيحية إسلامية بمشهد يشبه الحرب الأهلية في العام ١٩٧٥ كما راهنوا أيضا على إنقسام الجيش اللبناني متكلين بذلك على العناصر الحزبية المنتسبة إلى الجيش (إستيعاب) عملا بالمثل القائل "كل عنزة معلقة بكرعوبها". إنما "أتت الرياح بما لا تشتهي السفن" وفشل مخطتهم.

لن أتحدث عن حرب تموز لأنها شأن مختلف.

- في العام ٢٠٠٧ أتت أحداث نهر البارد (فتح الإسلام)

صارع فيها الجيش اللبناني الإرهاب عدة أشهر، إنتهت بإنتصار الجيش إنما بخرق سياسي ما، أدى إلى فرار شاكر العبسي.

- في العام ٢٠٠٨ أتت أحداث ٥ أيار (التي يعمد الجميع على نكرانها) وكانت السبب الرئيسي بأحداث ٧ أيار.

ومن ثم بدأ صراع المحاور في طرابلس الذي أنهك أبناء طرابلس وشرذمهم (سياسيا، طائفيا ومعيشيا)

- مع بدء الحرب على سوريا، بدأ النزوح السوري بأعداد كبيرة دون أي ضوابط (أمنية وإنسانية) لا بل تم إستغلال هذا النزوح من بعض السياسيين في لبنان، مما كان السبب بتشكل مجموعات إرهابية على غرار (شادي المولوي)

- في العام ٢٠١٣ أتت ظاهرة أحمد الأسير وإختتمت ظاهرته بمعركة عبرا حيث تم غدر عناصر الجيش اللبناني. طبعا دون أن ننسى حادثة إغتيال الرائد بشعلاني والمعاون زهرمان في عرسال.

- في هذه الأثناء وبسبب النكد السياسي في الحكومة وتراخي الوزراء المعنيين وعلى رأسهم رؤساء الحكومات في ملف النزوح السوري، كانت تتشكل المجموعات الإرهابية لتنظيمي النصرة وداعش في جرود عرسال ورأس بعلبك. لا بل عمد البعض إلى تغطيتهم سياسيا ونكران حقيقة وجودهم، وقد وصل بهم الحد إلى المناداة بحكم الإخوان مما ساهم في إنتشار خلاياهم على معظم الأراضي اللبنانية.

- في العام ٢٠١٤ أتى الفراغ الرآسي الذي دام سنتين ونصف السنة تقريبا. خلال مدة الفراغ حاول الجميع منع العماد ميشال عون من الوصول إلى سدة الرئاسة، عارفين أنه بوصوله ستكون خاتمة حياتهم السياسية، وقد وصل بهم الأمر إلى الإيحاء بأن المؤسسات يمكنها أن تعمل وتستمر بعملها والبلاد ليست بحاجة الى رئيس. ويبدو أن هذه المهمة كانت موكلة إلى وليد جنبلاط الذي نفذها ببراعة بواسطة وزيره غير المطابق للمواصفات.

طبعا لا يمكننا أن ننسى ما كان يجري تحضره في الخفاء منذ العام ٢٠١٢ وحتى إنتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، باخرتي لطف الله وما تبعهما من طمس للتحقيقات وباخرة الآمونيوم والغموض الذي يلف قضيتها بالإضافة إلى إنتشار الخلاية الإرهابية وأعمالهم التخربية والتفجيرية.

- في نهاية العام ٢٠١٧ إنتخب فخامة العماد (بما يسمى) تسوية رئاسية كان من المفترض أن تكون قائمة على تعاون الأفرقاء للنهوض بلبنان، وقد بدأت عملها بتغازل وتناغم بين جميع أفرقاء التسوية.

- في العام ٢٠١٨ أصدر فخامة الرئيس أمره للقضاء على الإرهاب وكانت عملية فجر الجرود التي أرست الراحة في نفوس المواطنين بإستثناء بعض النعيق ممن كانوا ينادون (فليحكم الإخوان) وحلفائهم.

- منذ لحظة الإنتصار على الإرهاب في جرود عرسال، بدأ الغدر السياسي داخليا، إذ تخلى (بعض) من هم حلفاء الحريري وأهل بيته السياسي عنه وغدروا به مستفيدين كل فرصة متاحة واختتم غدرهم بالتخلي عنه في حادثة أسره في السعودية وإجباره على الإستقالة. بعدها بات الحريري متخبطا في نفسه حتى بات شريك في مؤامرة الغدر وإصطدم مع من كان له الفصل في إنقاذ حياته.

- في هذه الأثناء كان الأفرقاء المعارضون لفخامة الرئيس، يستقبلون السفراء والمبعوثين للتفاوض والإنقلاب على العهد الذي حمل راية السيادة للبنان على أعلى منابر العالم. هم يدافعون عن الوجود السوري (الذي إعتادوا على وصايته سابقاً وتحالفوا معها)، وهو يرفض بقاءه ويطالب بعودته إلى أن وصل به الأمر أن تحدى أعلى منبر عالمي قائلا "ساعدونا أو سنضطر بأن نذهب إلى سوريا وحدنا".

- هذه هي العبارة التي قسمت ظهر البعبر، فإستشاط الجميع غضبا وغيظا وإستفحل الداخل اللبناني خدمة لأوامر مشغليهم في الخارج، فكانت ثورة ١٧تشرين. تلك الثورة التي ولدت في أنبوب مخبري ميليشياوي وليس من رحم الأحزان.

- بعد أن لاح في الأفق إحتمال فشل تلك الثورة، لا بل حتمية فشلها. أقدم شمشون الفساد على هدم الهيكل على رأس الجميع راميا تهم فساده ومحملا المسؤولية لفخامة الرئيس الذي يحاول وقف فسادهم. بعبارة أوضح "لا بدك تسرق ولا بدك تخليني إسرق، رح إحرق البيت على رأس الجميع"

إذا راجعنا كل هذه الأحداث بأدق تفاصيلها (المعلنة والخفية) نجد أنها مؤامرة منظمة بدأت مراحلها منذ أن قال وليد جنبلاط "إنه تسونامي، وإن لم نتداركه سوف يجرفنا".