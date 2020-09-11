living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الوزير حواط: تسليم إدارة ألفا الى وزارة الاتصالات تمت وقف الأصول والمفاوضات لاستعادة تاتش في مراحلها النهائية

11
SEPTEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال المهندس طلال حواط في بيان، ان "عملية نقل إدارة شركة "موبايل انتريم كومباني" 1 (المعروفة تجاريا تحت علامة ألفا) من شركة "اوراسكوم تيلكوم" لبنان إلى وزارة الإتصالات جرت، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 5/5/2020 وبعد أن استوفت شركة "أوراسكوم" كل شروط الوزارة حسب مندرجات عقد الإدارة لا سيما المادة 31 منه"، مشددا على ان "عملية التسليم والتسلم حصلت حسب الأصول القانونية".

وأشار الى ان "عملية التدقيق في النفقات شملت السنوات 2018 و2019 والاشهر الستة الاولى من 2020، في حين تم التدقيق عن السنوات السابقة من قبل وزراء اتصالات سابقين".

وعن موضوع إبراء الذمة، أوضح ان "إبراء الذمة هو من الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة "موبايل انتريم كومباني" ? mic 1 (ش.م.ل.) في اجتماعها بتاريخه وقد ربط بالموافقات الخطية التي أعطاها وزراء الاتصالات بشأن البنود في البيانات المالية عن سنتي 2018 و2019 والتي تستلزم الموافقات المذكورة، وايضا بالملاحظات المدونة في تقرير المدققين لشركة price Waterhouse coopers على تلك البيانات المالية".

ولفت الى ان "المفاوضات مع الشركة زين المشغلة لتاتش من اجل استعادة ادارة القطاع، في مراحلها النهائية". وقال: "اتفقنا مع شركة أوراسكوم على عدم دفع الرسوم الادارية، وكبادرة ايجابية منها تجاه الوزارة والشعب اللبناني، قررت التخلي عن بدلات الإدارة المستحقة عن كامل العام 2020 والمقدرة بنحو 4,800 مليون دولار اميركي لصالح وزارة الاتصالات".


وعما يقال عن إصدار حواط قرارا "يعطي بموجبه موظفي شركتي الخلوي مكافآت عن العام 2019، مخالفا بذلك ما تضمنته موازنة العام 2019 والورقة الاصلاحية للحكومة، اللتين تنصان على وقف إعطاء أي زيادات أو مكافآت لجميع العاملين في الادارات والمؤسسات والمصالح التابعة للدولة"، قال وزير الاتصالات: "لم أتجاوز اي قوانين ولم أخالف ما تضمنته الموازنة او الورقة الإصلاحية، انما على العكس، طبقت القوانين الموجودة بناء على رأي هيئة التشريع والاستشارات التي اجازت لهم هذا الحق".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout