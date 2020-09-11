كورونا لبنان - الكشف عن حالة وفاة جديدة!

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أفاد التقرير اليومي لخلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل - مرجعيون، أنه "بناء على تقرير طبيب قضاء مرجعيون والبلديات سجل اليوم: حالتان جديدتان: حالة في ميس الجبل وأخرى في الخيام، فيما سجلت حالتا شفاء وحالة وفاة".

وأشار الى أن "عدد المصابين في قرى الاتحاد منذ بداية الازمة حتى تاريخه، بلغ 128 إصابة و91 حالة شفاء وخمس حالات وفاة، ويوجد حاليا قيد المتابعة 28 حالة مصابة مؤكدة مخبريا قيد الحجر المنزلي، وحالتان داخل مستشفى بنت جبيل الحكومي".

وذكر البيان بأن "خلية الازمة في اتحاد بلديات جبل عامل بالتعاون مع طبابة القضاء، هي المخولة بإصدار البيانات المتعلقة بالاجراءات الصحية في ملف كورونا"، آملا من الاهالي "عدم الانجرار وراء اي خبر لا يصدر عن الخلية"، مؤكدا "ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات والضوابط الوقائية الصادرة عن الجهات المعنية".