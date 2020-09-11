خريش زارت وهاب مع وفد من التيار وناقشت معه خارطة الطريق الإصلاحية

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زارت نائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية المحامية مي خريش يرافقها وفد من مكتب نائب الرئيس وأعضاء من مجلس قضاء الشوف في "التيار"، رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب في دارته في الجاهلية، في حضور رئيس مجلس الامناء والمسؤول عن العلاقات السياسية في حزب التوحيد عصمت العريضي.

وناقشت خريش مع وهاب كامل تفاصيل الورقة الخاصة بخارطة الطريق التي يطرحها التيار الوطني الحر لتحقيق الإصلاح المالي والنهوض الإقتصادي، وركائز الدولة المدنية والخطوات الدستورية والوطنية المطلوبة لتحقيقها واضعة بين يديه نسخة مكتوبة عنها.

وكان تشديد من الجانبين على تفعيل العلاقات الحزبية وعقد لقاءات دورية، لما فيه تعزيز ثقافة الحوار والتواصل.