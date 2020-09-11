كيف جاءت نتائج فحوص ال PCR لاهالي بلدة جاج؟

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أعلنت بلدية جاج في قضاء جبيل في بيان "ان نتائج فحوصات ال PCR التي اجراها فريق وزارة الصحة لعدد من اهالي البلدة في مبنى البلدية جاءت كلها سلبية.



وشدد رئيس البلدية المهندس غبريال عبود على "ضرورة التزام الاهالي والمقيمين سبل الوقاية المطلوبة لجهة وضع الكمامات والتباعد الإجتماعي والنظافة الشخصية التي باتت من أولويات شروط السلامة العامة.



وذكر ب"وجوب الحجر المنزلي للمخالطين حتى موعد إجراء الفحص الثاني إذا ما وجب، وبضرورة الإتصال بالادارة المحلية عند ظهور أي من العوارض (سعال، حرارة، ارهاق...) آملا "أن نتخطى هذه المرحلة الصعبة بسلام وبدون اي مضاعفات".



واشار عبود الى أن "المسؤولية المباشرة عند حصول اي خلل هي مسؤولية شخصية تقع على كل فرد ان لم يلتزم الوقاية المطلوبة"، مؤكدا "ان البلدية متشبثة بالمتابعة الحثيثة ووقوفها الى جانب الجميع".