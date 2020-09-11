عاجل ... هذه هي الأسعار الجديدة للفروج واللحوم في لبنان

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قرار مشترك بين وزارتي الاقتصاد والصناعة يحدد أٍسعار المنتوجات

أصدر وزيرا الإقتصاد والزراعة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمه وعباس مرتضى، قراراً مشتركاً يحدد السعر الاقصى لبعض السلع من المنتجات الحيوانية والزراعية الألمنيوم والزجاج للمستهلكين، وذلك حرصاً على مصلحة المواطنين وقدرتهم الشرائية وتأمين الاستقرار في أسعار السلع المرتبطة بالدعم الممنوح من مصرف لبنان.

وينص القرار على تحديد حد أقصى للأسعار وفقاً للجدوال التالية:

يحدد سقف سعر الدجاج ومشتقاته على الشكل الآتي:

المنتج السعر / ل.ل

كيلو الفروج الكامل 12000

كيلو جوانح دجاج على أنواعه كافة 11000

كيلو بقية الأنواع كافة 11000

يحدد سعر كرتونة البيض على الشكل الآتي:

كرتونة البيض/30 بيضة 12500

يحدد سقف سعر كيلو اللحوم ومشتقاتها للمستهلك على الشكل الآتي:

لحوم مبردة فاكيوم السعر /ل.ل

لعبة بقر فاكيوم 29,000

وجه بقر فاكيوم 30,000

طويلة بقر فاكيوم 29,000

شهباية بقر فاكيوم 30,000

فوفيلة بقر فاكيوم 40,000

موزات بقر فاكيوم 26,000

دقن اللحام بقر فاكيوم 35,000

فيلة بقر فاكيوم 40,000

انتركوت بقر فاكيوم 35,000

كستلتة بقر فاكيوم 25,000

بريسكت بقر فاكيوم 25,000

كتف بقر فاكيوم 25,000

لحوم طازجة السعر /ل.ل

لحم بقر صافي عجل كامل 36,075

لحم غنم بيلا صافي كامل 35,100

لحم فخد بقر مجروم 39,000

لحم باط بقر مجروم 35,880

لحم زور ضلع بقر مجروم 33,930

لحم غنم بيلا فخذ مجروم 40,950

لحم غنم بيلا باط مجروم 39,000

يحدد سقف سعر ليتر الحليب السائل الطازج المسلم من المزارع بسعر ألف وسبعماية ليرة لبنانية.

ويعمل بهذا القرار لمدة ثلاثة أشهر ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويلغى أي قرار يتعارض مع مضمون هذا القرار.

كما يعتبر كل من المستورد والموزع والبائع مسؤولين مباشرة عن تطبيق هذا القرار تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين واحال