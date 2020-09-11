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بالتفاصيل... هذه هي الأسعار الجديدة للفروج واللحوم في لبنان

11
SEPTEMBER
2020
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قرار مشترك بين وزارتي الاقتصاد والصناعة يحدد أٍسعار المنتوجات
أصدر وزيرا الإقتصاد والزراعة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمه وعباس مرتضى، قراراً مشتركاً يحدد السعر الاقصى لبعض السلع من المنتجات الحيوانية والزراعية الألمنيوم والزجاج للمستهلكين، وذلك حرصاً على مصلحة المواطنين وقدرتهم الشرائية وتأمين الاستقرار في أسعار السلع المرتبطة بالدعم الممنوح من مصرف لبنان.
 
وينص القرار على تحديد حد أقصى للأسعار وفقاً للجدوال التالية:
 
يحدد سقف سعر الدجاج ومشتقاته على الشكل الآتي: 
المنتج السعر / ل.ل
كيلو الفروج الكامل            12000      
كيلو جوانح دجاج على أنواعه كافة 11000 
كيلو بقية الأنواع كافة            11000 
 
يحدد سعر كرتونة البيض على الشكل الآتي:
كرتونة البيض/30 بيضة      12500 
 
يحدد سقف سعر كيلو اللحوم ومشتقاتها للمستهلك على الشكل الآتي: 
لحوم مبردة فاكيوم السعر /ل.ل
لعبة بقر فاكيوم 29,000 
وجه بقر فاكيوم 30,000
طويلة بقر فاكيوم 29,000
شهباية بقر فاكيوم 30,000
فوفيلة بقر فاكيوم 40,000
موزات بقر فاكيوم 26,000
دقن اللحام بقر فاكيوم 35,000
فيلة بقر فاكيوم 40,000
انتركوت بقر فاكيوم 35,000
كستلتة بقر فاكيوم 25,000
بريسكت بقر فاكيوم 25,000
كتف بقر فاكيوم 25,000
 
 
لحوم طازجة السعر /ل.ل
لحم بقر صافي عجل كامل 36,075
لحم غنم بيلا صافي كامل 35,100
لحم فخد بقر مجروم         39,000   
لحم باط بقر مجروم         35,880
لحم زور ضلع بقر مجروم 33,930
لحم غنم بيلا فخذ مجروم 40,950
لحم غنم بيلا باط مجروم 39,000
 
يحدد سقف سعر ليتر الحليب السائل الطازج المسلم من المزارع بسعر ألف وسبعماية ليرة لبنانية.    
 
ويعمل بهذا القرار لمدة ثلاثة أشهر ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويلغى أي قرار يتعارض مع مضمون هذا القرار.
كما يعتبر كل من المستورد والموزع والبائع مسؤولين مباشرة عن تطبيق هذا القرار تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين واحال
قرار مشترك بين وزارتي الاقتصاد والزراعة
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