الوطنية مسؤولية...لا حقد وكراهية. شربل فرنسيس

A + A -

خطير ما نشهد هذه الفترة عبر وسائل التواصل الاجتماعي على انواعها، فارتفاع منسوب الحقد والكراهية وبخاصة لدى شبابنايجعلنا امام ظاهرة يجب التوقّف عندها ودراستها تداركا لخطر انهيار المجتمع من خلال انهيار القيم التي تربينا عليها، واندثار الاخلاق الجماعية التي من المفترض أن تحكم تصرّفات ابناء المجتمع الواحد.

فهل ما نشهده خطة مبرمجمة انطلقت مع انطلاق الثورة، بهدف كسر كل الاعراف والتقاليد الموروثة والتي تعتبر ركيزة مجتمعنا اللبناني، وبالتالي تشويه صورة لبنان الفريد بعاداته وتقاليده وقيمه التي طبعته عبر التاريخ، واكسبت شعبه ميزة فريدة عن باقي الشعوب ؟

وهل من عاداتنا وقيمنا ان نشتم ايا كان، وكيفما كان دون اقامة اعتبار للمكانة الاجتماعية للاشخاص، ولتاريخهم الوطني؟

وهل هكذا تربينا على الفحشاء، والكذب، وبثّ الاحقاد؟

اين ما كان معروفا ب"العيب" والذي تربينا عليه نحن من نُسمّى جيل الحرب؟

من يوجّه شبابنا في الاتجاه الخطأ؟

ومن يعمل على حقنهم بهذه الموبئات، وماذا ننتظر منهم مستقبلا، او كيف سيبنون وطنا يليق بطموحاتهم؟

ما يجري، وما نشهد ليس بريئا، ولا هو انفعال الصدفة نتيجة سوء حال، وتردّي الاوضاع المعيشيّة، فقد نشأنا وترعرعنا زمن الحرب على انقاض البيوت المهدّمة، وتنشّقنا روائح البارود تهفّ في سماء الوطن، وصمّ آذاننا ازيز الرصاص يُلعلع بعبثية ليحصد عشرات عشرات الابرياء، وارتوينا من مشاهد اشلاء الجثث نتيجة الحروب العبثيّة، وتهجّرنا من بيوتنا مع اهلنا وبتنا في العراء نلتحف السماء، صيفا، وغيوم رحمة الله شتاء، ووقفنا عل حواجز الذلّ لميليشيات الامر الواقع، وجعنا، واشتهينا النعمة، وحرمونا لذة التمتع بطفولتنا، وسرقوا احلامنا البريئة، وتعلّمنا تحت الدرج، وفي القبو على ضوء الشموع، وعانينا الالم لفقدان احبة خرجوا للبحث عن كسرة خبز ولم يعودا الينا...

وعانينا ، نعم، عانينا اكثر ما يعانيه شباب اليوم، ولا زلنا رغم كل ما سبق، محافظين على قيمنا المجتمعية، وضوابطنا الاخلاقية، ومبادئنا الوطنية، نخجل متى تكلمنا مع من يكبرنا سنّا، ونحسب الف حساب متى تناولنا امور الوطن، وننتقد انطلاقا من حسّنا النقدي لا بدافع الغيرة والحقد والكراهية كسبا لمغنم رخيص، ونحترم اهلنا، واقرباءنا، وجارنا، واهالي بلدتنا، وشركاءنا في الوطن. لم ننحدر الى هذا المستوى المتدنّي قي التخاطب والتواصل مع الاخرين " علما اننا معذورون" فنحن "جيل الحرب" على ما يُسمّوننا.

فهل ما يجري اليوم مجرّد ثورة شباب على واقع مرير، ام هو خطة ممنهجة لضرب صورة اللبناني الاصيل الذي طالما تميّز بصفات قلّ نظيرها في باقي المجتمعات؟

الوطنية مسؤولية، لا حقد وكراهية!!!

وبهكذا شباب، ومع هذا النوع من التربية التي أباحت المحظورات تحت ستار حرية الرأي، ذاهبون لا محال الى الهلاك... هلاك الوطن ومن فيه.

فمتى يعي شبابنا انهم ليسوا سوى حطب لدى اسيادهم الذين يسيرون بهم الى التهلكة؟

وهل بإمكاننا ان نتدارك ما ينتظرنا من سوء المصير، ام ان الاوان قد فات، بعد أن وصلنا الى فائض المنسوب في قلة الاخلاق؟