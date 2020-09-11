رئيس مجموعة IPT يدعم مبادرة لدعم مركز سرطان الأطفال

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أعلن رئيس مجموعة " اي بي تي " للطاقة الدكتور طوني ميشال عيسى عن مبادرة اطلقها شابة وشاب لعبور ٥٤٥ كلم على الدراجة الهوائية على مساحة كل لبنان في ثلاثة أيام متواصلة، والهدف منها جمع 15 ألف دولار لتغطية كلفة علاج طفل لدى مركز سرطان الأطفال.

‎وأكد في تعليق له عبر صفحته على الفايسبوك ان رحلتهما انطلقت من اليوم حتى الأحد للوصول الى خط النهاية وجمع المبلغ المذكور.

‎وأرفق عيسى رابط مركز سرطان الأطفال، من أجل التبرع للطفل مؤكدا على اهمية دعم الجميع للمساعدة.

https://crowdfunding.cccl.org.lb/initiative-details.php?id=43&fbclid=IwAR3Kbymdz_Q3PTnAWrWjlBjQ_FuvTxs_nTf-eZ_lNkxodxFBoTZou8KIGpw