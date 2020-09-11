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أطلق النار باتجاه ابن مالك ماشية فأرداه قتيلاً.. اليكم تفاصيل جريمة شعث

11
SEPTEMBER
2020
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي البيان التالي:

"بتاريخ 8-9-2020، وفي سهل بلدة شعث البقاعية، أقدم 3 أشخاص مجهولين -على متن سيارة رباعية الدفع، من نوع "شيفروليه بلايزر"-على سرقة 12 رأس ماشية عائدة لمواطن من آل وهبي من بلدة نبحا. وخلال فرارهم أقدم أحدهم على إطلاق النار باتجاه ابن مالك الماشية فأصابه بعيارٍ في رأسه، فأرداه قتيلاً.

على أثر ذلك، أعطيت الأوامر اللازمة لكشف هوية الفاعلين وتوقيفهم بما أمكن من السرعة، وباشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت الشعبة –في أقل من 24 ساعة-من تحديد هوية المشتبه بهم، وهم:

- خ. ع. (مواليد عام ۲۰۰۵، سوري)

- م. ط. (مواليد عام ۲۰۰۰، فلسطيني)

- م. ق. (مواليد عام ۲۰۰۰، لبناني)

إضافةً الى تحديد هوية الشخص الذي قدّم المساعدة اللوجستية للفاعلين، ما مكّنهم من الفرار بعد حصول الجريمة، ويدعى: ع. ن. (مواليد عام 2004، لبناني)، الذي تمّ توقيفه أيضاً.

وبتاريخ 9-9-2020، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت قوّة من الشعبة مداهمات وكمائن في مناطق أبلح وبعلبك وشعث، أسفرت عن توقيف كافّة المتورطين في الجريمة.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بتشكيل عصابة لسرقة المواشي، وانهم نفّذوا عدّة عمليات سرقة وسلب مواشي بقوّة السلاح في منطقة بعلبك وجوارها، كذلك اعترف الموقوف الأول بإطلاقه النار باتجاه المغدور، خلال عملية الفرار، في حين أنكر الموقوف الرابع علاقته بالجريمة، وأن دوره اقتصر على نقل الفاعلين، بعد أن تعطّلت سيارتهم عن السير، من دون أن يعلم بارتكابهم جريمة قتل.

وجرى ضبط السيّارة والسلاح المستخدمين في الجريمة، كما ضُبطت رؤوس الماشية المسروقة.

وقد أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء."

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