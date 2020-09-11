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عناوين الصحف ليوم الجمعة 11 أيلول 2020

11
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الأخبار

كارثة المرفأ تتكرّر: المهزلة!
كارثة المرفأ 2: نظام «التلحيم» فــجّر وأحرق!
‫تعويضات الضمان: الدولار بـ3900 ليرة
«المستقبل» يشكّل الحكومة وحيداً؟
‫اتفاق على آلية التفاوض... لا على الترسيم: في انتظار رد العدو
تقدير الوضع الاستراتيجي لجيش العدو: أعداء اسرائيل مردوعون... لكن حزب الله سيرد!

البناء

ترامب «يبشر» بانضمام السعوديّة للتطبيع…والجامعة العربيّة تسقط مشروع قرار إدانة الإمارات
حريق المرفأ: مخاوف تخريب لتحفيز التحقيق الدوليّ... ومجلس الدفاع يقرّر مكتباً للأمن
إبراهيم وإيميه لغرفة إنعاش تمنع الفشل الحكوميّ... وتداعيات العقوبات تحكم المشهد

الديار

نيران المرفأ تلتهم بقايا هيبة «الدولة» الفاشلة... «الحريق» اهمال او متعمد؟
«كرة» التعثر الحكومي في «ملعب» باريس: تغير نهج التأليف او لا حكومة
ثقة بري بالفرنسيين «تهتز»... «واستياء» من موقف عون حيال «العقوبات»

اللواء

حريق المرفأ يلتهم التحقيق.. والفساد ينجو من النار!
ماكرون على تفاؤله وعقبتان في الواجهة.. والنيران تحرق الحصص الغذائية والزيوت

الجمهورية

باريس: عقوباتنا غير مستبعدة
كل يوم مصيبة
باريس تتحرك على خط التأليف.. وحريق الـمرفأ ينكأ الجروح

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