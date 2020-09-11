أسرار الصحف ليوم الجمعة 11 أيلول 2020

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البناء

خفايا

حذرت مصادر سياسية من وجود مشاريع مخابراتية لأعمال تخريب في المرفأ لتزخيم الدعوات للتحقيق الدولي وتظهير الكفاءة الأمنيّة للجيش اللبناني الذي يتولى في ظل حال الطوارئ الأمن في المرفأ موضع تساؤل لتبرير وصاية أمنية دولية على المرفأ.

كواليس

قال وزير خارجية عربي سابق إن الجامعة العربية تعيش اسوأ أيامها بسبب تخلي الدول الفقيرة عن شجاعة رفض سياسات الدول الغنية، فيصير المال الممسوك مدخلاً لصناعة السياسة، وفي الطليعة تمرير التطبيع كنموذج للسياسة العربية تعجز الجامعة عن مواجهته فتفقد مبرّر استمرارها.



الجمهورية

تبلغ أحد الوزراء أن عودة خليفته الى مقره بعيد المنال وقد ينتهي العهد قبل أن يعود اليه أحد.

علم أنه تقرر تعزيز ومضاعفة عديد الجيش من الطيونة حتى مار مخايل، ومن المرجح أن يتم استحداث أربع نقاط جديدة في المنطقة.

قال مسؤول رسمي سابق، اذا كانت الحكومة المرتقبة مثل الحكومة السابقة فسأستقيل من مجلس النواب.

اللواء

همس

سجلت مهمة موفد رسمي إلى باريس اكتشاف عمق الخلاف المستحكم حول «الوزارات السيادية» بعد عقوبات الخزانة الأميركية.

غمز

حاولت إحدى الوزارات تحقيق «انجاز عملي» قبل المغادرة من الحكومة، بناء لإلحاح من منظمات إنسانية، فأربكت الاطراف المعنية بانجازها الملتبس؟!

لغز

تستعد حكومة تصريف الأعمال إلى تفعيل عملها، بعد الأربعاء المقبل، إذا لم تصدر مراسيم الحكومة الجديدة.