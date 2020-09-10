قيادة الجيش تجدد دعوة المتضررين للتواصل مع لجان المسح للكشف على منازلهم أو محالهم التجارية

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جددت قيادة الجيش في بيان دعوتها المواطنين الذين تضررت منازلهم أو محالهم التجارية جراء انفجار مرفأ بيروت ولم يتم الكشف عليها ومسح أضرارها من قبل لجان الجيش، إلى إرسال موقع الوحدة السكنية أو المحل التجاري (share location) ورقم هاتف المتضرر على الرقم التالي: 440343 /81 عبر تطبيق "واتس اب" لتتمكن لجان الجيش من إجراء عملية مسح الأضرار وذلك في مهلة اقصاها الساعة11.00 من ليل السبت في 12 / 9 / 2020.

واكدت قيادة الجيش أن الرقم 440343/ 81 هو الوحيد الذي يمكن التواصل عبره مع الجيش لإجراء عمليات المسح وتشير في المقابل إلى وجوب عدم إجراء أي اتصال بهذا الرقم الذي تم تعميمه من قبلها أو ارسال أي نص وحصر التواصل بإرسال الموقع ورقم الهاتف.