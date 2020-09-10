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وزارة الصحة: 7 حالات ايجابية عل متن رحلات وصلت الى بيروت في 8 و9 الحالي

10
SEPTEMBER
2020
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اعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، "استكمال نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 8/9/2020، إضافة إلى الدفعة الأولى من فحوصات لرحلات وصلت إلى بيروت بتاريخ 9/9/2020، وأظهرت النتائج وجود سبع (7) حالات إيجابية.

وجاءت نتائج 8/9//2020 كالتالي:
رحلة /مينسك : شركة B2 رقم 781 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم رقم 427 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
رحلة حلب : شركة 6Q رقم 215 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة واحدة إيجابية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
رحلة كييف : شركة BAY رقم 201 (جميعها سلبية)
رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)
رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 9/9//2020 كالتالي:
رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
رحلة الكويت : شركة J9 رقم 261 (جميعها سلبية)
رحلة الشارقة : شركة ABY رقم 385 (جميعها سلبية)
رحلة ابو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)".

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