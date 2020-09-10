نواب بيروت في تكتل لبنان القوي: يؤسفنا تكرار مشهد الرابع من آب الذي ما زلنا نستذكره بألم وحسرة

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في اطار مواكبتهم للحريق الهائل الذي نشب في المرفأ شجب نواب بيروت في تكتل لبنان القوي بشدة الحادث المؤسف الذي وقع وأصدروا البيان الآتي:

"في وقت لا نزال نستذكر فيه زلزال الرابع من آب 2020، ها نحن نستفيق على مشهد مؤسف بشع جديد يلفّ مرفأ بيروت مع اندلاع النيران في مستودع لإطارات السيارات والزيوت في المنطقة الحرة. إننا نستنكر بأشدّ العبارات هذا الحادث الناتج عن الاستمرار في ممارسة اللامسوؤلية في هذا المرفق العام. وإزاء هذا الإهمال واللامبالاة وغياب الرقابة، ندعو إلى إجراء تحقيق فوري معمّق وشفاف لكشف ملابسات هذا الحريق وإجراء الملاحقات القانونية اللازمة بحقّ كل من يثبت تورطه أو تقاعسه وأخذ كافة التدابير والاجرات لكي يصبح المرفأ منطقة محميّة وآمنة الى حين انتهاء التحقيق واعادة تشغيله ضمن معاييردولية من الشفافية والسلامة العامة.

وإزاء الخطر الذي يتهدّد اللبنانيين نتيجة تصاعد الدخان الأسود الملوث في العاصمة وأرجائها، طالبنا وزير الطاقة ريمون غجر والمعنيين في شركة كهرباء لبنان بتزويد أرجاء العاصمة ومحيطها الليلة بالتيار الكهربائي للمساهمة في تخفيض نسبة تعرض سكان تلك المناطق لخطر التنشق، وذلك بغية تمكينهم من الإحكام بإغلاق منازلهم، وقد ابدى المعنيين استعدادهم للمساعدة في هذا الموضوع.

كما يؤكد نواب بيروت في تكتل لبنان القوي اصرارهم على التحقيق والسريع والشفاف وتحميل أشدّ العقوبات بالفاعلين والذي جعل من العاصمة منطقة منكوبة، وتسبب باستشهاد المئات وجرح الالاف وتشريد عشرات الالاف من اهالينا في بيروت.