كورونا لبنان - إصابة كاهن رعية!

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اعلن خلية الأزمة في بلدية منيارة في بيان، ان "نتيجة فحص ال PCR لكاهن رعية الروم الارثوذكس في البلدة الأب ن . ش، جاءت إيجابية". وطلبت "ممن اختلط به أم شارك في القداس نهار الأحد بتاريخ 6/9/2020ـ التزام الحجر المنزلي ووضع الكمامة وتوخي الحذر، وعدم الإختلاط بالعامة، والتعقيم المستمر".

وشددت على "أهمية الإبلاغ عند ظهور أي عوارض والإتصال على الأرقام التالية:

- السيدة يولا الصراف: 03761097.

- الدكتور جوني سعود: 03917740.

- ميشال عبود: 71770190".