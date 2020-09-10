كورونا لبنان - إصابة كاهن رعية!

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اعلن خلية الأزمة في بلدية منيارة في بيان، ان "نتيجة فحص ال PCR لكاهن رعية الروم الارثوذكس في البلدة الأب ن . ش، جاءت إيجابية". وطلبت "ممن اختلط به أم شارك في القداس نهار الأحد بتاريخ 6/9/2020ـ التزام الحجر المنزلي ووضع الكمامة وتوخي الحذر، وعدم الإختلاط بالعامة، والتعقيم المستمر".
وشددت على "أهمية الإبلاغ عند ظهور أي عوارض والإتصال على الأرقام التالية:
- السيدة يولا الصراف: 03761097.
- الدكتور جوني سعود: 03917740.
- ميشال عبود: 71770190".