الرئيس عون استقبل النائب طرابلسي ومرشد السجون

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، النائب ادغار طرابلسي، واطلع منه على اعمال الإغاثة والترميم في بيروت وحزمة القوانين المتعلقة بمالكي وسكان المنطقة المنكوبة والتي تقدم بها مع زملائه من نواب العاصمة.

وعرض الرئيس عون مع النائب طرابلسي الصعوبات التي ترافق بداية العام الدراسي، وأوضاع المدارس والجامعات والمعلمين، التي تحتاج الى اهتمام خاص في هذه المرحلة الصعبة. وتناول اللقاء ايضاً التحقيقات الجارية في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، والتحقيق المالي الجنائي الذي بدأ أمس، إضافة الى الأوضاع العامة.

الأب ايلي نصر

وعرض الرئيس عون مع مرشد السجون الأب ايلي نصر أوضاع السجون في هذه الظروف، إضافة الى مصير قانون العفو.