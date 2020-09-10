living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كمين يوقع بسارقَي سيارات

10
SEPTEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نفّذت إحدى العصابات فجر تاريخ 5-9-2020، ثلاث عمليات سرقة سيارات استهدفت الأنواع التالية:

 

- "كيا ريو"، لون كحلي، من محلّة الزلقا.

- "كيا بيكانتو"، لون ابيض، من محلّة جل الديب.

- سيارة رباعية الدفع نوع "هيونداي كريتا"، لون اسود، من محلّة انطلياس.

ونتيجةً للخطّة التي تتّبعها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لرصد تحركات عصابات سرقة السيارات، توافرت معلومات لهذه الشعبة عن انتقال أفراد العصابة المذكورة، من محافظة جبل لبنان الى البقاع، وذلك عبر مسلك طرابلس – عكار.

وبالتاريخ ذاته، ومن خلال عمليات المراقبة الدقيقة، تمكّنت دوريات الشعبة من رصد السيارات المسروقة في منطقة ذوق الحدارة – عكار، حيث نصبت كميناً محكماً نتج عنه توقيف اثنين من أفراد العصابة كانا على متن السيارتين المسروقَتين من محلتي جل الديب وانطلياس، وهما كل من:

خ. م. (مواليد عام 1996، لبناني)
ا. ا. (مواليد عام 1991، لبناني)

كذلك تمكنت القوّة من ضبط السيارة الثالثة نوع "كيا ريو" لون كحلي التي كانت مخبّأة في محلة دير دلوم.

وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما، وانهما شاركا بعمليات سرقة السيارات الثلاث، وكانا بصدد نقلها الى الهرمل، لقاء مبلغ 300 ألف ليرة لبنانية عن كل سيارة مسروقة.

كذلك اعترفا انهما قاما بنقل سيارتين مسروقتين من محلة انطلياس بتاريخ 3-9-2020 الى الهرمل.

وقد سُلّمت السيارات المضبوطة الى مالكيها، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَين، وأودعا المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي أفراد العصابة بحسب بيان عن قوى الأمن الداخلي.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout