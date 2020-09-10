كمين يوقع بسارقَي سيارات

A + A -

نفّذت إحدى العصابات فجر تاريخ 5-9-2020، ثلاث عمليات سرقة سيارات استهدفت الأنواع التالية:

- "كيا ريو"، لون كحلي، من محلّة الزلقا.

- "كيا بيكانتو"، لون ابيض، من محلّة جل الديب.

- سيارة رباعية الدفع نوع "هيونداي كريتا"، لون اسود، من محلّة انطلياس.

ونتيجةً للخطّة التي تتّبعها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لرصد تحركات عصابات سرقة السيارات، توافرت معلومات لهذه الشعبة عن انتقال أفراد العصابة المذكورة، من محافظة جبل لبنان الى البقاع، وذلك عبر مسلك طرابلس – عكار.

وبالتاريخ ذاته، ومن خلال عمليات المراقبة الدقيقة، تمكّنت دوريات الشعبة من رصد السيارات المسروقة في منطقة ذوق الحدارة – عكار، حيث نصبت كميناً محكماً نتج عنه توقيف اثنين من أفراد العصابة كانا على متن السيارتين المسروقَتين من محلتي جل الديب وانطلياس، وهما كل من:

خ. م. (مواليد عام 1996، لبناني)

ا. ا. (مواليد عام 1991، لبناني)

كذلك تمكنت القوّة من ضبط السيارة الثالثة نوع "كيا ريو" لون كحلي التي كانت مخبّأة في محلة دير دلوم.

وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما، وانهما شاركا بعمليات سرقة السيارات الثلاث، وكانا بصدد نقلها الى الهرمل، لقاء مبلغ 300 ألف ليرة لبنانية عن كل سيارة مسروقة.

كذلك اعترفا انهما قاما بنقل سيارتين مسروقتين من محلة انطلياس بتاريخ 3-9-2020 الى الهرمل.

وقد سُلّمت السيارات المضبوطة الى مالكيها، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَين، وأودعا المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي أفراد العصابة بحسب بيان عن قوى الأمن الداخلي.