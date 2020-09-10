أسرار الصحف ليوم الخميس 10 أيلول 2020

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الجمهورية

نصح سفير عربي بعدم الإستخفاف بما أنتجته مبادرة دولية كبرى متمنيًا الإلتزام بها لأن تجاوزها سيعدّ انتحاراً.

سئل مرجع سياسي عن آخر المعطيات المتعلقة بتأليف الحكومة فقال “ما عّنا شي، والهيئة ما حدا عم يحكي مع حدا وعلى ما يبدو جايي الحكومة جاهزة من باريس”.

حملت أجهزة مختصة مضمون تقرير يتحدث عن حجم المؤسسات الوهمية على محمل الجد وباشرت التحقيق في عمل عدد منها.



البناء

خفايا

قالت مصادر تابعت ملفات العقوبات الأميركية على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس إن الهدف الأميركي القابل للتحقق بخيارات إسمية عدة تقاطع مع وشاة لبنانيين أصحاب مصلحة بتحديد أسماء المستهدفين. وقالت المصادر إن الأمر قد يتكرّر.

كواليس

قال مصدر مصرفي دولي إن فوضى مالية عالمية ستصيب النظام المصرفي العالمي مع سياسة العقوبات الواسعة والمفرطة المتبعة أميركياً ما سيجعل المصارف تفتقد للكثير من وظائفها ويُعيد للتداول النقدي ويرفع من الطلب على الذهب وصولاً لاستقرار نظام مالي موازٍ غير خاضع للعقوبات.



اللواء

همس

حصل لقاء هام، بالتزامن مع قرار الخزانة الأميركية، بين «مكونيين» وقطب سياسي، حول الاسراع بتمرير الحكومة، وخلال أيام.

غمز

فهم أن عبارة «وصلت الرسالة» التي ذيَّلت بها حركة «أمل» بيانها، تشير إلى خصوم في الداخل، وليس فقط لغيرهم في الخارج!

لغز

يخشى متابعون أن يتدهور الوضع بين «تيار حاكم» وحزب يميني، على خلفية تصاعد العنف الكلامي بين الطرفين.