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بيان توضيحي صادر عن الدكتور فؤاد جرجس فرحات :

بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٨ نمى إلى علمنا أنه يتم التداول برسالة تسجيل صوتي عبر مواقع التواصل وبخاصّة تطبيق الواتساب منسوب الينا، يتطرق لحوادث وأحاديث سياسية شتّى، يراد منا وضعنا بموضع التهكم على شخص ومقام فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون مباشرة كما والهمز من خلالها لتشويه العلاقة مع التيار الوطني الحر، والتخلّي عن دعم مسيرة النضال التاريخية..



ولــذلــك، يهم الدكتور فؤاد جرجس فرحات توضيح التالي:

أولاً: لا يخفى عن القاصي والداني أن علاقتي بفخامة رئيس الجمهورية اللبنانيّة علاقة متينة وتعود الى العام ١٩٨٨ ، كما ولم ولن تتبدّل مهما جهد البعض وسعى وتمنى ذلك.

ثانياً: إن الأحداث المذكورة في هذا التسجيل الصوتي الذي لا يمت إلينا بأي صلة من قريب أو بعيد، إذ يحوي أحداث ليس لنا أي تدخّل أوعلاقة أو مساهمة بها ولم نكن شاهدين عليها حتّى، ولا تستحق التعليق.

ثالثاً: يهمنا إيضاح أننا من مؤسسي حزب التيار الوطني الحر وما زلنا منتمين اليه بكل فخر واعتزاز،استكمالا لمسيرة فخامة الرئيس العماد عون ونضاله السياسي التاريخي لتحقيق لبنان الحلم لبنان المؤسسات وطن الإنسان والرسالة.

رابعاً: لقد باشرنا فور علمنا بهذا التسجيل الصوتي المزور والمتداول والمنسوب الينا بالاجراءات القانونية والقضائية لمعرفة هوية منتحل الصفة والجهة الفاعلة والمحرضة والمتدخّلة ونواياها، كما وأسباب وملابسات بث هكذا تسجيل مفبرك والذي يمس كرامتنا أولاً، كما وتاريخنا النضالي ورؤيتنا السياسية والوطنيّة، وحفاظاً على مقام وكرامة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التي تمثل كرامة الوطن.