الخطيب يلتقي سفير المغرب في لبنان منوهاً بالمساعدات المغربية

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بتكليف من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، زار نائب رئيس التيار للعمل الوطني الوزير السابق طارق الخطيب، سفير المغرب في لبنان محمد اكرين، على رأس وفد من التيار.



وشهد اللقاء على المقاربة المشتركة للكثير من الأمور، خاصة بالنسبة لما يجمع لبنان والمغرب لناحية التنوع والانفتاح. وكانت مناسبة للوزير الخطيب للتأكيد على العلاقة المميزة التي تجمع الشعبين اللبناني والمغربي وشكر السلطات المغربية التي كانت سارعت، بأمر من جلالة الملك محمد السادس شخصيا، بإرسال المساعدات المختلفة فور وقوع الانفجار الفاجعة في بيروت.

وفي هذا السياق قدّم سعادة السفير المغربي في لبنان شرحاً مفصلاً عن كيفية توزيع المساعدات المغربية بين مستشفى ميداني عسكري اجرى آلاف العمليات وقدّم كافة أنواع الأدوية بالاضافة لمساعدات مختلفة اخرى تم ايصالها من خلال الجسر الجوي.

وتم التوافق على متابعة التواصل بين الفريقين.