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دققنا في حسابات الدولة ومؤسساتها منذ 2010 بعيداً عن الدربكة والأهم المحاسبة

كنعان ل"صوت الناس": مطلبنا "حكومة مُهِمّة" أولويتها تنفيذ الإصلاح

وولادتها خلال أيام ومستعدون للتضحية الى أبعد الحدود لإنجاحها

مع الراعي في الحياد الايجابي والجيش اللبناني وحده على كامل الأرض

ومن ركّب النظام في التسعينات ركّب معه ثغرات "حتى يمّشيه الوصي"

لم ولن أتوقّف عن القيام بخطوات في سبيل المصالحة المسيحية من أجل المصلحة اللبنانية

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توقّع رئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان ألا يتأخّر تشكيل الحكومة عن نهاية الأسبوع أو بداية الاسبوع المقبل. وقال في حديث لـ"صوت بيروت انترناشونال"، عبر برنامج "صوت الناس" مع الإعلامي ماريو عبّود، عن لقائه الأخير برئيس الجمهورية ميشال عون: "لمست حرصه الكبير على موضوع الاصلاحات"، مشيرا الى أن "اهتمام الرئيس الأوّل اليوم هو بـمهمّة الحكومة"، ومعتبراً ان "المصلحة تقتضي التركيز على الإصلاحات وكيفية تنفيذها بعيدا" عن توزيع الحصص وتناتش الحقائب ، وهو ما يتطلب الدعم السياسي الكامل وابعاد التجاذبات والخلافات عن ملف الاصلاح في الكهرباء والمالية العامة والتدقيق المالي لأن عكس ذلك يؤدي الى إضاعة الفرصة الأخيرة لأنقاذ لبنان الأتية من رحم فاجعة بيروت وهي جريمة لا تغتفر".

ورأى كنعان ان ما رجح عن الرئيس عون والرئيس المكلف مصطفى اديب في لقاء الثلاثاء ايجابي، معتبرا أننا يجب أن نذهب الى البحث عن اصحاب الاختصاص والكفاءات والنزاهة.



وكشف كنعان أن "الرئيس عون مرتاح لجو تشكيل الحكومة بعكس ما نقرأ ويشاع"، واعتبر أن رئيس الجمهورية دستوريا يتشاور مع الرئيس المكلف ويبدي رأيه وفقا للدستور بأمرين الأول النزاهة والثاني هو الاختصاص، لافتا الى أن "التركيز الاول والاخير يجب ان يكون على كيفية تنفيذ الاصلاحات والتنفيذ بحاجة لدعم سياسي كامل ".



وعن موقف التيار الوطني الحر في موضوع تشكيل الحكومة، كشف كنعان أن "التيار لديه الاستعداد للتضحية الى ابعد الحدود لانجاح الحكومة"، قائلا: "لدينا حتّى الاستعداد بعدم الدخول اليها"، موضحا أن " ذلك لن يعط ثماره إذا أتى من التيار وحده فالمطلوب ان يلتزم الجميع". واشار الى أن موضوع توزير حزبيين ليس مطروحا بحسب معلوماته.



وشدد كنعان على أن "لجنة المال والموازنة قامت منذ 2020 بتدقيق شامل في حسابات الدولة المالية بكامل مؤسساتها وإدارتها ولم تكلّف الدولة فلسا" واحدا" والنتائج التي توصلت اليها منذ 2013 كانت أكثر من صادمة فوصلت الأرقام المشكوك بأمرها الى 27 مليار دولار واليوم والمفروض أن ننتقل الى الاصلاح والمحاسبة.



أما مبدأ التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان فاقر وهو لا ينتهي بين ليلة وضحاها وسيبدأ بال fact finding ويستكمل وفق الأصول لمصلحة الدولة ومؤسساتها بعيداً عن المزايدات وأسلوب الدربكة والهوبرة. والتدقيق الفعلي هو الذي يجري باحترام حفاظا" على المؤسسات".

وفي هذا الاطار، شدد على ضرورة المحاسبة، قائلا: "التدقيق الذي حصل و يحصل لا قيمة له من دون إطار مستقل للمحاسبة". وقال: " التحدي باقرار انشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية التي تقدمنا بها في العام 2013 كإطار محصّن ومستقل للمحاسبة"، لافتا الى أن الرئيس عون تقدّم حينما كان نائبا بهذا الاقتراح وقد حاولنا اعطاءها كلّ الحصانات وتحال اليها كل القضايا المالية المشكوك بأمرها".



ورأى كنعان أن "من جوّعنا هو من نهبنا والصناديق التي تصرف الاف المليارات والموازنات الغائبة"، وقال " الصرف من دون سقف والهدر هو ما أدى بالدولة الى الانهيار وكارثة بيروت شكّلت نقطة تحوّل بعدما بات الجميع تحت سيف الرأي العام والشعب اللبناني والضمير لننتقل الى مرحلة جديدة".

من ناحية أخرى، وبالحديث عن المفاوضات مع صندوق النقد، أكد كنعان أن لجنة المال لم تفاوض الصندوق لأنها مسؤولية الحكومة. وسأل: "الم يكن من المفترض أن يذهب الوفد اللبناني متجانسا الى مفاوضات صندوق النقد؟ المشهدية كما حصلت اقل ما يقال فيها انها "فضيحة"". اضاف كنعان "وزير المال غازي وزني قال ان الحكومة ارتكبت خطأ بعدم تحاورها مع جميع المعنيين بالخطة قبل الذهاب للتفاوض مع صندوق النقد. وقد حاولنا في المجلس النيابي تأمين التجانس لانجاح المفاوضات من خلال اقتراحات قدّمناها ولم نفرضها على أحد".



وسأل كنعان "لماذا لم يدع رئيس الحكومة حسّان دياب في حينه الى الحوار مع الهيئات الاقتصادية والنقابية المعنية قبل الذهاب الى صندوق النقد؟". وقال: "كان همّي كرئيس لجنة مال أن يتكامل عملنا مع الحكومة وأنا لا اريد تصغير فاتورة الخسائر ولكني أرفض المسّ بحقوق المودعين وتدمير القطاع الخاص كما استبيح القطاع العام في حين لا زلنا ننتظر تنفيذ وعود الحكومات المتعاقبة بالأصلاح".

وهل ستسير الحكومة الجديدة بخطة الحكومة التي سبقتها قال كنعان توجهات الحكومة الجديدة في محاورة صندوق النقد يفترض ان تظهر في البيان الوزاري واتوقّع خطة جديدة تضعها حكومة أديب للسير بها وفق منطلقاتها وخياراتها".

واكد كنعان تأييده لموقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في مسألة الحياد الايجابي للبنان، مشدداً على عدم الموافقة على ردود الفعل السلبية عليه".



وعن النظام اللبناني، قال: "من ركّب النظام في الـ90 ركّبه "حتى ما يمشي"، لافتا الى أن "هناك ثغرات كثيرة في الدستور والنص غير واضح. والنظام اثبت أنه يتضمن عقبات تفرمله ولا يمكن الاستمرار على هذا المنوال والمفروض الذهاب لنظام يعبر عن رأي الناس ويتطلب آليات واضحة ومن له ثقة الشعب فليحكم".



وعن الدولة المدنية، قال: "الدولة المدنية لا تعني عدم وجود توازن في الشراكة بين المسلمين والمسيحيين وهذا التوازن لا يمكن أن نخسره ويجب الحفاظ عليه".

وعن العلاقة مع القوات اللبنانية قال كنعان: " المصالحة المسيحية استراتيجية وليست سلطوية والخلاف الموجود اليوم طعنة للمصالحة. واشعر بالحزن على الاشتباك، واعتبر ان اعادة التقييم كانت مطلوبة قبل سنتين وهي لا تزال ممكنة ومهما اختلفنا فالعودة الى الماضي مرفوضة".

ورداً على سؤال عن امكان قيامه بمساع جديدة على خط التيار والقوات قال كنعان "لم ولن أتوقّف عن القيام بخطوات في سبيل المصالحة المسيحية من أجل المصلحة اللبنانية".

وهل فقد الأمل بالإصلاح في لبنان قال "لدي أمل بالمحاسبة وأنا مؤمن بلبنان وشعبه وبالجيل الصاعد وواجبنا العمل على تخفيف الضرر عن اللبنانيين والتخفيف من وطأة فاتورة الايام الصعبة".

ورداً على سؤال قال "أريد الجيش اللبناني وحده على كامل الأراضي اللبنانية ولا أحد يزايد علينا في هذا الخصوص وتحقيق ذلك يتطلب حواراً وخريطة طريق".



وبخصوص تفاهم مار مخايل قال : فرنسا التي تقود اليوم أخر فرصة لأنقاذ لبنان تحاور حزب الله كمكون لبناني في الملف الداخلي بالرغم من الخلافات العميقة بينه وبين المجتمع الدولي وتحالفاته الاقليمية وما فعله التيار في تفاهم مار مخايل ساهم بمنع الانفجار الداخلي الذي حصل في الكثير من الدول المجاورة ومنها سوريا ولكن ذلك لا يعني أننا متفاهمون على كل شيء وهذا معروف.

واعتبر كنعان ان "الصرف من دون سقف والهدر من دون حسيب هو ما أدى بالدولة الى الانهيار وكارثة بيروت شكّلت نقطة تحوّل بعدما بات الجميع تحت سيف الرأي العام والشعب اللبناني والضمير لننتقل الى مرحلة جديدة".

وردا على سؤال إن كان من الممكن رؤيته خارج التيار قال: "أنا من مؤسسي التيار الوطني الحر وجزء اساسي من قيادته ولن أكون خارجه".