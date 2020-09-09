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درغام: قرار المجذوب بتعيين رئيس للمركز التربوي للبحوث والانماء مخالفا للقانون والدستور

9
SEPTEMBER
2020
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إستنكر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام قرار وزير التربية طارق المجذوب تعيين جورج الياس نهرا رئيسا "للمركز التربوي للبحوث والانماء" خلفا للدكتوراه  ندى عويجان، مؤكدا "أن قرار التعيين مخالف للدستور لسببين، أولا،  لجهة تعيين موظف فئة ثالثة من التعليم التقني والمهني في هذا المركز ، علما أن القانون يحتم أن يكون شاغر المركز حائزا على شهادة الدكتوراه، فأين المصلحة التربوية يا معالي الوزير؟
ثانيا، القرار يضرب مجددا الميثاقية التي يكفلها الدستور اللبناني، فهذا المنصب وتبعا للتوزيع الطائفي لمراكز الفئة الأولى في الدولة تشغره الطائفة الأرثوذكسية منذ سنوات، فلماذا مخالفة الميثاقية"؟.
وشدد درغام، على "أننا لن نقبل بعد اليوم التطاول والحاق الغبن والمس بحقوق الطائفة الأرثوذكسية من أي جهة أتت، لافتا الى أننا طالبنا الوزير بالعودة عن الخطأ، وهو بالفعل أقدم في القرار الصادر يوم أمس في المادة الثانية منه على الغاء القرار السابق، وهذا إعتراف واضح بالخطأ الذي ارتكبه، لكنه عاد وعالج الخطأ بخطأ أفضح وأخطر. لذلك نطالب رئيس الحكومة حسان دياب التدخل فورا لأن الأمور تعدت الخطوط الحمر ولم تعد تحتمل مزيدا من القرارات الارتجالية"
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