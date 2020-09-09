قطع طريق عام المصنع راشيا احتجاجا على انقطاع المياه والكهرباء

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قطع عدد من اهالي بلدة البيرة والقرى المجاورة طريق عام المصنع - راشيا عند مثلث البيرة - خربة روحا - الفالوج احتجاجا على انقطاع الكهرباء والمياه عن البلدة وعن قرى المنطقة، بحيث لا تتجاوز ساعات التغذية بالكهرباء الاربع ساعات في الـ24 ساعة، فيما المياه مقطوعة عن البلدة وعن قرى المنطقة منذ اكثر من ثلاثة اشهر.



وقال رئيس بلدية البيرة رئيس اتحاد بلديات قلعة الاستقلال فوزي سالم: "لا نطالب الا بالمساواة بيننا وبين القرى المجاورة. نحن منطقة محرومة ومغبونة حقها حيث لم تصلنا المياه منذ اكثر من ثلاثة اشهر ولم نعد قادرين على الصبر ولا على السكوت على هذا الظلم والغبن بحقنا".



ودعا سالم "وزارة الطاقة ومصلحة مياه البقاع الى معالجة الأمر"، مشيرا الى انه "اتصل اليوم بمدير مصلحة مياه البقاع المهندس رزق رزق، الذي وعد بمتابعة موضوع تغذية المنطقة بالمياه".



وطالب "الجهات المعنية والدولة اللبنانية ان تعطينا حقوقنا، خصوصا ان نسبة الجباية في كافة قرى راشيا وفي بلدتنا وقرى اتحاد قلعة الاستقلال تتجاوز ال90% وهي اعلى نسبة في لبنان بينما هناك احياء كاملة لا تصلها المياه".



وعن الكهرباء اوضح سالم ان "منطقة البقاع الغربي تأتي فيها الكهرباء 24 على 24 بينما التغذية في قرانا لا تتعدى ساعتين وتنقطع"، مشيرا الى ان "ثمة مشكلة بخط التوتر العالي في كامد اللوز والذي نفذ بطريقة غير صحيحة"".