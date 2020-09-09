living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قطع طريق عام المصنع راشيا احتجاجا على انقطاع المياه والكهرباء

9
SEPTEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قطع عدد من اهالي بلدة البيرة والقرى المجاورة طريق عام المصنع - راشيا عند مثلث البيرة - خربة روحا - الفالوج احتجاجا على انقطاع الكهرباء والمياه عن البلدة وعن قرى المنطقة، بحيث لا تتجاوز ساعات التغذية بالكهرباء الاربع ساعات في الـ24 ساعة، فيما المياه مقطوعة عن البلدة وعن قرى المنطقة منذ اكثر من ثلاثة اشهر.

وقال رئيس بلدية البيرة رئيس اتحاد بلديات قلعة الاستقلال فوزي سالم: "لا نطالب الا بالمساواة بيننا وبين القرى المجاورة. نحن منطقة محرومة ومغبونة حقها حيث لم تصلنا المياه منذ اكثر من ثلاثة اشهر ولم نعد قادرين على الصبر ولا على السكوت على هذا الظلم والغبن بحقنا".

ودعا سالم "وزارة الطاقة ومصلحة مياه البقاع الى معالجة الأمر"، مشيرا الى انه "اتصل اليوم بمدير مصلحة مياه البقاع المهندس رزق رزق، الذي وعد بمتابعة موضوع تغذية المنطقة بالمياه".

وطالب "الجهات المعنية والدولة اللبنانية ان تعطينا حقوقنا، خصوصا ان نسبة الجباية في كافة قرى راشيا وفي بلدتنا وقرى اتحاد قلعة الاستقلال تتجاوز ال90% وهي اعلى نسبة في لبنان بينما هناك احياء كاملة لا تصلها المياه".

وعن الكهرباء اوضح سالم ان "منطقة البقاع الغربي تأتي فيها الكهرباء 24 على 24 بينما التغذية في قرانا لا تتعدى ساعتين وتنقطع"، مشيرا الى ان "ثمة مشكلة بخط التوتر العالي في كامد اللوز والذي نفذ بطريقة غير صحيحة"". 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout