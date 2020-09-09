النائب ادكار طرابلسي زار كرامي في جامعة المدينة

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زارعضو "تكتل لبنان القوي" النائب ادكار طرابلسي النائب فيصل كرامي في مكتبه في "جامعة المدينة" في طرابلس، وبحثا في شؤون سياسية وتعليمية وشبابية.



ثم جال طرابلسي وكرامي في أقسام الجامعة ومبانيها وقاعاتها، وعقدا اجتماعا مع عمداء الجامعة، نظمه رئيس الجامعة الدكتور ادكار رزق، واستعرضا الاختصاصات التي تؤمنها الجامعة لطلاب الشمال بأجواء علمية ووطنية غير طائفية وبأقساط تراعي الظروف الاقتصادية الحالية.



وتحدث النائب طرابلسي عن اقتراحات القوانين التي قدمها المتعلقة بالتعليم عن بعد، مثنيا على "نوعية الاختصاصات التطبيقية في جامعة المدينة وفرادتها، خصوصا لجهة تأمين علوم تطبيقية، كالتمريض والهندسة وعلوم البحار وقيادة السفن بالتعاون مع مؤسسات عالمية وعربية مرموقة".



