"انضمام نساء كفوءات الى الحكومة الجديد"... عنوان اجتماع كلودين عون روكز بأديب

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زارت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب، على أبواب تشكيل حكومة جديدة، وتمنت عليه "الحرص على أن تأتي الحكومة المقبلة متوازنة في تشكيلتها تضم نساء كفوءات إلى جانب الوزراء من الرجال الكفوئين، وذلك بغية تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية وتفعيل مشاركتها في مواقع صنع القرار، مما يؤثر إيجابا على ديناميكية العمل الحكومي وعلى اتخاذ القرارات المناسبة خصوصا في المرحلة الصعبة التي يمر بها الوطن".



وأشارت إلى أن "هذا المطلب يساهم أيضا، في تلبية ما يتطلع إليه شباب لبنان في التوصل إلى مجتمع تؤمن فيه المساواة بين النساء والرجال".



وأكدت "ضرورة الاستفادة من كفاءات النساء اللبنانيات اللواتي يبرعن في مختلف المجالات، واللواتي أثبتن تحملهن مسؤوليتهن كمواطنات على أكمل وجه خلال مختلف الأزمات التي مر بها لبنان".