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بالصورة - رئاسة الجمهورية توضح حقيقة هبة الشاي من سيريلانكا

9
SEPTEMBER
2020
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صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:



اثار خبر توزيع كمية من الشاي السيلاني على عائلات العسكريين في لواء الحرس الجمهوري، ردوداً مفتعلة ضمن حملة مبرمجة على مواقع التواصل الاجتماعي، هدفت كالعادة، الى تشويه الواقع واستثماره على نحو ملتبس.
 
لذلك، ووضعاً للامور في نصابها، ومنعاً لاستغلال رخيص للخبر لاسباب واهداف معروفة، يهم مكتب الاعلام ان يوضح ما يلي:
اولاً: ابلغت سفارة سيريلانكا في بيروت، وزارة الخارجية في 11 آب 2020 بموجب مراسلة رسمية، عن وصول شحنة دبلوماسية الى بيروت تتضمن التالي:
- الف حزمة عبارة عن مواد غذائية خاصة ليصار الى توزيعها مجاناً.
- 1675 كيلوغراماً من شاي سيلان "هبة الى فخامة الرئيس العماد ميشال عون للتعبير عن التضامن وعلاقة الصداقة التي تربط سيريلانكا بلبنان".
ثانياً: ابلغت قيادة الجيش دوائر القصر الجمهوري عن وصول الشحنة الى مطار رفيق الحريري الدولي في 14 آب 2020، وطلبت استلام الشق المتعلق بالهبة الخاصة برئيس الجمهورية، فتم ذلك وفق الاصول.
 
ثالثاً: خلال زيارة سفيرة سيريلانكا الى قصر بعبدا في 24 آب الماضي، شكرها رئيس الجمهورية على تقديم الهبة المؤلفة من مواد غذائية وشاي، الا ان خطأ ورد في الخبر اظهر ان الشكر كان على هبة الشاي فقط. وفي وقت لاحق، وجّه الرئيس عون رسالة شكر الى نظيره السيريلانكي.
رابعاً: تسلمت دوائر رئاسة الجمهورية هبة الشاي وتم توزيعها على العسكريين في لواء الحرس الجمهوري وفقاً للعادة التي درج عليها رئيس الجمهورية بتوزيع هدايا المواد الغذائية والتموينية التي تصله، على عسكريي اللواء.
 
ان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اذ يورد هذه الحقائق، فإنه يأمل ان تضع حداً لمروّجي الحملات عبر بعض الابواق ومواقع التواصل الاجتماعي، مستغرباً كيف يستكثر بعض المعلقين، حصول عسكريي لواء الحرس الجمهوري على علبة من الشاي، علماً ان من بينهم من لحقت به اضرار جراء الانفجار في مرفأ بيروت، كسواهم من المواطنين.
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