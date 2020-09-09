جعجع: لا أمل

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صدر عن رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع البيان الآتي:



معيب جداً ما يحدث على مستوى تشكيل الحكومة، فبالرغم من 200 ضحية - شهيد في بيروت، وبالرغم من 6000 جريح، وبالرغم من 10000 وحدة سكنية مدمرة جزئياً أو كلياً، وبالرغم من مئات آلاف المواطنين من دون مأوى، وبالرغم من أزمة مالية اقتصادية خانقة دخلنا في شهرها الحادي عشر الآن، وبالرغم من كل ذلك عود على بدء، الثنائي الشيعي لا يوافق، وجبران باسيل يريد، ومحاصصة من هنا ومواقع نفوذ من هناك، وهلمّ جرّاً...



طالما ان هذه الزمرة الحاكمة متمسكة بزمام الأمور لا أمل يرجى، إلا انه يسجّل لرئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب محاولاته الحثيثة حتى الآن لتشكيل حكومة متجانسة وحيادية ومستقلة واختصاصية بعيدة عن أي تأثير أو نفوذ.