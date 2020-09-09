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درغام: نحن مع المحاسبة الداخلية وفتح ملفات كل المسؤولين

9
SEPTEMBER
2020
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رأى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام خلال مقابلة لقناة "الحرة"، أن لبنان دولة ذات سيادة، ونرفض القرارات الخارجية التي تتعلق بالداخل، لجهة فرض عقوبات على كل من الوزيرين السابقيين علي حسن خليل ويوسف فينيانوس أو غيرهم.
 
وشدد على أننا "كتكتل" كنا أول من قدم سلة من القوانين للمحاسبة الداخلية، وطالبنا برفع السرية المصرفية وفتح ملفات كل المسؤولين وكل الذين تعاقبوا على الحكم في لبنان، لافتا الى "أن رئيس الجمهورية ميشال عون طالب بالمحاسبة بدءا من عائلته والمقربين منه، فنحن لم نتهرب يوما من المسؤولية". 
 
وأضاف: "قلناها ونكررها دائما أن هناك اختلاف بوجهات النظر مع حزب الله لجهة مقاربة الملفات الداخلية في لبنان، فحزب الله غير مشارك في الفساد ولكن يجب ان يقوم بخطوات من شأنها استئصال المرض الخبيث من الجسم اللبناني". وفي ما يتعلق بموضوع الكهرباء، شدد درغام على "أن مسؤولية وزير الطاقة هي تقديم المشاريع والقوانين والحلول، وهو ما فعله الوزير باسيل، وكل الوزراء الذي تعاقبوا على الطاقة ، لكن الخطة بحاجة لموافقة الحكومة  اللبنانية مجتمعة وليس فقط الوزير المعني، وما حصل في الخطة التي قدمتها الوزيرة ندى البستاني لجهة موافقة مختلف الكتل السياسية، ومن ثم التنصل منها في مجلس الوزراء خير دليل على ما نقول.
 
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