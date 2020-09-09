بالفيديو - أسر ضباط موساد وتوعد لنتانياهو بدفع الثمن!

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نشر حساب "INTELSky" مقطعا مصورًا وزعته جهة تطلق على نفسها إسم "حركة حرية" تدعي أن بقبضتها ضباط موساد اسرائيلي.



ونشرت الحركة المقطع المصور للضباط، متوعدة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بدفع الثمن.

وقالت الحركة في بيان نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان في قبضتها ضباط مخابرات اسرائيليون من الموساد (( القي القبض عليهم اثناء تنفيذهم مهام امنية عابرة للحدود )).

وقالت حركة ( حرية ) انها خطفت ضابطا يدعى ( ديفيد بن روزي ) وهو عالم بتروكيماويات..



وعرفت حركة ( حرية ) عن نفسها انها ( حركة تعمل لمحاربة العنصرية والتطرف ).



وارفقت الحركة بيانها بفيديو يظهر فيه شخص عرف عن نفسه انه ( بن روزي ) الى جانبه شخص يبدو انه معتقل ايضا لكن لم يذكر اسمه..



وختم الفيديو بصور الشخصين مع علامات اشارة عن وجود صهيوني ثالث.