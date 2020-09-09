living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالفيديو - أسر ضباط موساد وتوعد لنتانياهو بدفع الثمن!

9
SEPTEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نشر حساب "INTELSky" مقطعا مصورًا وزعته جهة تطلق على نفسها إسم "حركة حرية" تدعي أن بقبضتها ضباط موساد اسرائيلي.


ونشرت الحركة المقطع المصور للضباط، متوعدة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بدفع الثمن.

 

وقالت الحركة في بيان نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان في قبضتها ضباط مخابرات اسرائيليون من الموساد (( القي القبض عليهم اثناء تنفيذهم مهام امنية عابرة للحدود )).

 

وقالت حركة ( حرية ) انها خطفت ضابطا يدعى ( ديفيد بن روزي ) وهو عالم بتروكيماويات..


وعرفت حركة ( حرية ) عن نفسها انها ( حركة تعمل لمحاربة العنصرية والتطرف ).


وارفقت الحركة بيانها بفيديو يظهر فيه شخص عرف عن نفسه انه ( بن روزي ) الى جانبه شخص يبدو انه معتقل ايضا لكن لم يذكر اسمه..


وختم الفيديو بصور الشخصين مع علامات اشارة عن وجود صهيوني ثالث.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout