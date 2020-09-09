هذا ما دعا إليه الرئيس بري

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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان: المال والموازنة، الادارة والعدل، التربية والتعليم العالي والثقافة، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الى جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع في 16 ايلول الحالي 2020 وذلك لدرس:



1- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إلزام مصرف لبنان بصرف مبلغ عشرة الاف دولار اميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار "1515" عن العام الدراسي 2020 -2021 للطلاب اللبنانين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج. المقدم من النواب ايهاب حمادة، حسن فضل الله، ابراهيم الموسوي وعلي فياض بتاريخ 24/6/2020.



2- اقتراح القانون الرامي الى حماية المناطق المتضررة نتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم واعادة اعمارها. المقدم من النواب عماد واكيم ، جورج عقيص وفادي سعد بتاريخ 24/8/2020.



3- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تجميد بيع العقارات المبنية الواقعة في المناطق المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020. المقدم من النواب نقولا صحناوي، انطوان بانو، ادكار طرابلسي، حكمت ديب، سيزار ابي خليل والكسندر ماطوسيان بتاريخ 27/8/2020.